بنك مصر يفتتح فرعًا جديدًا بكلية تجارة عين شمس

سيد بدر قام محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بافتتاح بنك مصر فرع كلية تجارة عين شمس، يوم الاثنين الموافق 28/5/2018، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس،…

سيد بدر





قام محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بافتتاح بنك مصر فرع كلية تجارة عين شمس، يوم الاثنين الموافق 28/5/2018، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

كما حضر الافتتاح عادل فوزى رئيس قطاع المناطق والفروع بالبنك، وطارق على رئيس قطاع الشئون الإدارية والهندسية بالبنك، وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى افتتاح بنك مصر فرع جامعة عين شمس بعد تطويره، ويعد بنك مصر فرع كلية تجارة عين شمس حلقة جديدة في سلسلة الفروع المتميزة للبنك والتي تصل إلى العميل في كل أنحاء الجمهورية، حيث تصل شبكة فروع بنك مصر إلى نحو 621 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وكعادة بنك مصر؛ كونه سباقًا دائمًا في مواكبة كل ما هو حديث في مجال السوق المصرفية، فقد زود البنك الفرع بكل التجهيزات الحديثة؛ لضمان مستوى خدمة متميز وتوفير الوقت للعميل الذي يجد كل المنتجات والخدمات البنكية متاحة أمامه من خلال نظام الربط الإلكتروني بين كل فروع البنك ليسهل على العميل التعامل على حساباته من أي فرع على مستوى الجمهورية، إلى جانب تزويد الفرع بعدد من ماكينات الصراف الآلي والتي تمكِّن العميل من السحب والإيداع وتغيير العملة وغيرها من الخدمات المستحدثة التي تقدمها آلات الصراف الألى.

الجدير بالذكر أن بنك مصر ينفرد بكونه رائدًا من حيث انتشار فروعه في جميع أنحاء الجمهورية.

ويمثل الفرع الجديد إضافة لمنظومة العمل بكلية التجارة، حيث يسهل إجراءات دفع الرسوم الدراسية لطلاب الكلية والبالغ عددهم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة، وتقديم الخدمات المصرفية للعاملين بكلية التجارة جامعة عين شمس.

ويحرص بنك مصر باعتباره أداة مالية وطنية على توفير الخدمة المصرفية لكل مواطن على أرض الوطن، في إطار استراتيجيته التوسعية وتماشيًا مع خطة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، حيث يستهدف بنك مصر إنشاء 275 فرعًا جديدًا خلال الأعوام القليلة المقبلة ليرتفع بعدد فروعه إلى نحو 875 فرعًا بحلول 2022، ويعد البنك الأوسع انتشارًا في مصر والشرق الأوسط طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.