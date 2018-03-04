بنك مصر يعيد فتح باب تلقى الإيداعات في حساب يوم بيوم

سهير محمدأعلن بنك مصر لعملائه عن إعادة فتح باب تلقى الإيداعات الجديدة في حساب يوم بيوم التي يتم استثمارها في صندوق الاستثمار النقدي ذو العائد الدوري المتغير بداية من أول مارس بعد توقف لمدة شهر ونصف تقريبا. وكان البنك قد أعاد فتح الباب للعملاء لتلقى الايداعات في الحساب لمدة استمرت لنحو

سهير محمد

أعلن بنك مصر لعملائه عن إعادة فتح باب تلقى الإيداعات الجديدة في حساب يوم بيوم التي يتم استثمارها في صندوق الاستثمار النقدي ذو العائد الدوري المتغير بداية من أول مارس بعد توقف لمدة شهر ونصف تقريبا.

وكان البنك قد أعاد فتح الباب للعملاء لتلقى الايداعات في الحساب لمدة استمرت لنحو 3 أشهر بعد توقف دام لمدة 5 سنوات ثم عاود إغلاقها في منتصف شهر يناير الماضي بعد الوصول إلى الحد الأقصى وهو 2.5 % من أجمالي الايداعات العملة المحلية وذلك تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي



وسجل آخر عائد تم صرفه للعملاء خلال شهر يناير الماضي، 16.27 % وهى فائدة متغيرة حسب أداء الصندوق الذى يتم فيه استثمار اموال الحساب ويتم احتساب الفائدة واضافتها يوميا الساعة الواحد والنصف ظهرا ويبلغ الحد الادنى للإيداع في الحساب 10 آلاف جنيه للحساب بالعملة المحلية و5 الاف دولار أو 5 الاف يورو للحسابات بالعملة الاجنبية ,ويتم احتساب الفائدة اعتبارا من اليوم التالي للإيداع ويتم احتساب الفائدة على الرصيد المتاح في الحساب خلال اليوم

وكان بنك مصر قد قرر وقف قبول الايداعات الجديد في حساب يوم بيوم وذلك وفقا لقرار البنك المركزي في يونيو 2013 بتخفيض نسبة مساهمة البنوك في صناديق الاستثمار من 5% إلى 2%، و وكان البنك قد اعلن عن تعديه هذه النسبة وعليه تم وقف نشاط الحساب

ويتم فتح الحساب بحد أدنى 10 الاف جنيه ويتم احتساب الفائدة على أي مبلغ في الحساب يوميا

وبدء صندوق يوم بيوم العمل في عام 2004 ويصل حجم الصندوق 200 مليون جنيه مساهمة بنك مصر عند الإصدار بنك مصر فيه بقيمة 10 مليون جنيه وتتولى شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار إدارة الصندوق

ويهدف الصندوق إلي تقديم وعاء إدخاري و استثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة فيه يتم إضافته فى حساب العميل طرف البنك في آخر كل يوم ، وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب و الاسترداد اليومي في وثائق الاستثمار التي تصدرها. ويستثمر الصندوق امواله في استثمارات سائله قصيرة ومتوسطة الأجل مثل السندات واذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار يتم إضافته الي حساب العميل طرف البنك في آخر كل يوم