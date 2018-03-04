بنك مصر يعيد فتح باب تلقى الإيداعات بحساب يوم بيوم

سهير محمدأعلن بنك مصر لعملائه عن إعادة فتح باب تلقى الإيداعات الجديدة فى حساب يوم بيوم التى يتم استثمارها فى صندوق الاستثمار النقدى ذي العائد الدورى المتغير بداية من أول مارس بعد توقف لمدة شهر ونصف تقريبا.وكان البنك قد أعاد فتح الباب للعملاء لتلقى الإيداعات فى الحساب لمدة استمرت لنحو 3 أشهر بعد



سهير محمد

أعلن بنك مصر لعملائه عن إعادة فتح باب تلقى الإيداعات الجديدة فى حساب يوم بيوم التى يتم استثمارها فى صندوق الاستثمار النقدى ذي العائد الدورى المتغير بداية من أول مارس بعد توقف لمدة شهر ونصف تقريبا.

وكان البنك قد أعاد فتح الباب للعملاء لتلقى الإيداعات فى الحساب لمدة استمرت لنحو 3 أشهر بعد توقف دام لمدة 5 سنوات ثم عاود إغلاقها فى منتصف شهر يناير الماضى بعد الوصول إلى الحد الأقصى وهو 2.5% من إجمالى الإيداعات بالعملة المحلية وذلك تطبيقاً لتعليمات البنك المركزى.

وسجل آخر عائد تم صرفه للعملاء خلال شهر يناير الماضى 16.27% وهى فائدة متغيرة حسب أداء الصندوق الذى يتم فيه استثمار أموال الحساب ويتم احتساب الفائدة وإضافتها يوميا الساعة الواحد والنصف ظهرا ويبلغ الحد الأدنى للإيداع فى الحساب 10 آلاف جنيه للحساب بالعملة المحلية و5 آلاف دولار أو يورو للحسابات بالعملة الأجنبية, ويتم احتساب الفائدة اعتبارا من اليوم التالى للإيداع ويتم احتساب الفائدة على الرصيد المتاح فى الحساب خلال اليوم.

وكان بنك مصر قد قرر وقف قبول الايداعات الجديد فى حساب يوم بيوم وذلك وفقا لقرار البنك المركزى فى يونيو 2013 بتخفيض نسبة مساهمة البنوك فى صناديق الاستثمار من 5% إلى 2%، ووكان البنك قد اعلن عن تعديه هذه النسبة وعليه تم وقف نشاط الحساب.

ويتم فتح الحساب بحد أدنى 10 الاف جنيه ويتم احتساب الفائدة على اى مبلغ فى الحساب يوميا.

وبدء صندوق يوم بيوم العمل فى عام 2004 ويصل حجم الصندوق 200 مليون جنيه مساهمة بنك مصر عند الإصدار بنك مصر فيه بقيمة 10 مليون جنيه وتتولى شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار ادارة الصندوق.

ويهدف الصندوق إلي تقديم وعاء ادخارى واستثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فيه يتم إضافته فى حساب العميل طرف البنك فى آخر كل يوم، وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى تصدرها. ويستثمر الصندوق امواله فى استثمارات سائله قصيرة ومتوسطه الأجل مثل السندات واذون الخزانه والودائع البنكيه وصكوك التمويل وشهادات الادخار يتم اضافتة الي حساب العميل طرف البنك فى اخر كل يوم.