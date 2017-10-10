بنك مصر يعيد تفعيل يوم بيوم بعد 5 أعوام توقف

سهير محمد: أعاد بنك مصر تفعيل حساب «يوم بيوم» بعد 5 أعوام من التوقف عن تلقى الإيداعات من خلاله، عقب صدور ضوابط البنك المركزى المصرى الخاصة بتنظيم مساهمة البنوك المحلية فى صناديق النقد والدخل الثابت منتصف عام 2013. وقرر البنك…

سهير محمد:

أعاد بنك مصر تفعيل حساب «يوم بيوم» بعد 5 أعوام من التوقف عن تلقى الإيداعات من خلاله، عقب صدور ضوابط البنك المركزى المصرى الخاصة بتنظيم مساهمة البنوك المحلية فى صناديق النقد والدخل الثابت منتصف عام 2013.

وقرر البنك التخلى عن الخطوة التى اتخذها، نهاية الأسبوع الماضى، بخفض الفائدة بواقع 0.75 نقطة مئوية على الودائع وحسابات التوفير.

قال مصدر لـ«المال»، إن البنك الحكومى سمح، قبل أسابيع، بتلقى الإيداعات عبر وعاء «يوم بيوم»، الذى يمنح فائدة يومية، وبلغ متوسط العائد المحقق عن شهر سبتمبر الماضى %16.8، فيما رفض الإفصاح عن حجم الودائع الجديدة التى دخلت الحساب منذ إعادة التفعيل وحتى الآن.

وأشار إلى أن إعادة التفعيل تأتى عقب التوافق مع متطلبات البنك المركزى الخاصة بالاستثمار، فى صنادق النقد والدخل الثابت.

أعلن البنك، منتصف 2013، عن التوقف لقبول إيداعات جديدة فى «يوم بيوم» نظرا لتجاوز مساهمته فى الصندوق النقدى ذى العائد الدورى الذى يحمل نفس الاسم، للنسبة المحددة من البنك المركزى، المقدرة فى ذلك الوقت بـ %5 من إجمالى ودائع العملة المحلية، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى «أيهما أقل».

واستمر التوقف عن قبول الإيداعات طوال تلك الفترة، لا سيما مع قيام البنك المركزى بخفض الحد الأقصى للمساهمة فى الصناديق من 5 الى %2.5 مطلع يناير 2016.

ومع تفعيل الحساب مجددا، وضع بنك مصر حدا أدنى للاكتتاب، يقدر بـ10 آلاف جنيه، واحتساب الفائدة يوميا، تضاف بحلول الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وتدير شركة بلتون المالية صندوق «يوم بيوم» الذى أطلق عام 2004، وبلغ رأس المال المبدئى، نهاية ديسمبر الماضى، 200 مليون جنيه، فيما يصل حجمه إلى 6 مليارات جنيه، ويسجل سعر الوثيقة 32 جنيها.

ويهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخارى، واستثمارى، يوفر السيولة النقدية اليومية، عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فيه، يضاف فى حساب العميل طرف البنك فى آخر كل يوم، وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب، والاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى تصدرها.

ويستثمر الصندوق أمواله فى استثمارات سائله قصيرة ومتوسطة الأجل، مثل السندات وأذون الخزانة، والودائع البنكية، وصكوك التمويل وشهادات الادخار يضاف إلى حساب العميل طرف البنك فى آخر كل يوم.

فى ذات السياق، تخلى بنك مصر عن الخطوة التى اتخذها نهاية الأسبوع الماضى بشأن خفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، فيما قرر تطبيقها على حسابات يوم بيوم VIP والتى تشترط ايداعات فوق مليون جنيه.

وأعلن البنك عن خفض العائد بواقع 0.75 نقطة مئوية على الودائع والحسابات، فى إطار خفض التكلفة المرتفعة التى خلقها قرار البنك المركزى المصرى المتعلق بزيادة نسبة الإحتياطى الإلزامى على الودائع بالجنية الى %14 بدلا من %10.

وأشار مسئول لدى البنك إلى أن إلغاء قرار خفض الفائدة يأتى بسبب الإقبال الكبير من العملاء على التحول من الودائع والتوفير إلى حساب «يوم بيوم» الذى أعيد تفعيله الشهر الماضى.