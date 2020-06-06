بنك مصر يعلن وفاة أول حالة بين موظفيه مصاب بفيروس كورونا

أكد بنك مصر، اليوم السبت، وفاة أول حالة جراء فيروس كورونا المستجد، من أسرة بنك مصر، حيث توفي الزميل محمد علي حسن أبو خودة، مساعد مدير عام بفرع المعاملات الدولية، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ60 عاماً جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID _19 بأحد المستشفيات.

وذكر البنك، أن الزميل استهل مسيرته المهنية كمصرفي بفرع القاهرة والتي امتدت لأكثر من 35 عاما من العطاء والتفاني بالعمل، واختتمها بوظيفة مساعد مدير عام بفرع المعاملات الدولية.

وأكد أن سلامة وصحة الجميع هي على رأس اهتماماته واولوياته، وحرص البنك منذ بدء الأزمة وقبل ظهور اية حالات إصابة على اتباع كافة تعليمات وزارة الصحة بحرفية ومهنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على كافة المستويات؛ العملاء والعاملين ومقرات العمل، وذلك من خلال تعقيم أماكن العمل بشكل دوري وتوفير المطهرات والأقنعة الواقية للموظفين وكذا متابعه حالات العاملين ممن يشعروا بأعراض وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.

وأعلن بنك مصر عن إصابة 4 موظفين بفيروس كورونا وإغلاق فرع البدرشين ووضع المخالطين بالحجر المنزلي،

‎كما حرص البنك على إتاحة كافة الخدمات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، هذا إلى جانب إعداد خطط طوارئ للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات بما يكفل الأمن لجميع الأفراد ويضمن سير العمل، وذلك لما تقوم به البنوك من دور رائد وحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني وبخاصة في أوقات المحن والأزمات، وتأتي تلك الإجراءات من منطلق حرص إدارة البنك على الجميع.