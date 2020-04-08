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بنك مصر يعلن قنوات التواصل لتقديم طلبات الاستثناء من مبادرة تأجيل أقساط القروض

عبر الواتس آب أو الموقع الإلكتروني أو مراكز الخدمة الهاتفية
سيد بدر 11:35 ص, الأربعاء, 8 أبريل 20 11:35 ص, الأربعاء, 8 أبريل 20

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أعلن بنك مصر عن عدد من الوسائل والقنوات التي تمكن العملاء غير الراغبين في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، من التقديم بطلبات لاستكمال سداد الأقساط في مواعيدها دون الاستفادة من المبادرة.

وقال بنك مصر في بيان إنه قام بتأجيل سداد جميع الأقساط والمستحقات لمدة 6 أشهر لكل عملائه الحاصلين على قروض التجزئة المصرفية، وبطاقات الائتمان، وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى وفقاً للشروط المعمول بها.

وتابع: طبقاً لمبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط القروض والبطاقات الائتمانية، يلتزم البنك بعدم فرض أي غرامات وعمولات تأخير على التأجيل، على ان يتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقاً للعوائد المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات عن فترة تأجيل سداد المستحقات، أقساط القرض ومديونيات البطاقات الائتمانية.

وأشار البنك إلى أنه تم إرسال رسالة نصية لعملاء البنك وبها رابط يستطيع العميل من خلاله ملء الاستمارة الخاصة بعدم التأجيل ويتم إرسالها للبنك إليكترونياً لاتخاذ اللازم، كما يوجد النموذج Eform على صفحة البنك، ويقوم العميل باستيفائه وإرساله اليكترونياً لاتخاذ اللازم.

كما يستطيع العميل استخدام تطبيق الـ WhatsApp على رقم 0020219888 ويطلب عدم تأجيل الأقساط، حيث يتم ظهور الرابط الخاص بالطلب ويتم اتباع نفس خطوات الرسالة النصية، كذلك يستطيع طلب عدم تأجيل الأقساط من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888، أو إرسال بريد اليكتروني على الروابط الإلكترونية الخاصة بذلك من خلال الدخول علي الصفحة الرسمية للبنك علي الفيسبوك أو ملئ طلب بالفرع في حال عدم التمكن من استخدام اي من الطرق السابقة.

وأكد البنك أنه يعمل دائماً على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه، حيث يعتبروا محور اهتمامه دائماً حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الاعمال، ويمكن تقديم الطلب عبر الرابط التالي https://www.banquemisr.com/ar/smes/AccountsDeposits/Pages/loanInstallmentsPostponed.aspx

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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