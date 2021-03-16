بنك مصر يعلن إتمام الاستحواذ على 90% من رأس مال شركة «سي أي كابيتال»

أعلن بنك مصر إتمام الاستحواذ علي حصة إضافية قدرها 65.3% من رأس مال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من خلال عرض شراء اجباري، لتصبح إجمالي حصة البنك 90% من رأس مال الشركة.

وبحسب بيان صادر من البنك، تعتبر سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية شركة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة، حيث تقدم مجموعة من الحلول المالية غير المصرفية التي تلبي احتياجات مجموعة كبيرة من العملاء متضمنة نشاط بنوك الاستثمار والسمسرة والأبحاث وإدارة الأصول وأمناء الحفظ والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “يسعدنا إتمام هذه الصفقة لما تمثله من خطوة رئيسية في استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالي، عن طريق تنمية كيان قوي للأنشطة المالية غير المصرفية المتنوعة بما يضمن الوصول لأكبر شريحة من العملاء وتلبية احتياجاتهم التمويلية.ونحن على ثقة تامة في فريق العمل بشركة سي أي كابيتال وقدراتهم، وسنقوم بتقديم كافة سبل الدعم لهم بما يضمن النمو المستقبلي وتعظيم القيمة لكافة الاطراف”.

وذكر نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي: “نؤمن بأن مجموعة الأصول المملوكة لبنك مصر المكملة لنشاط الشركة بالإضافة إلى فرص البيع المتبادل التي سوف تتحقق جراء هذه الصفقة سوف تؤدي إلى تحقيق التكامل وتعظيم الفائدة لكافة الأطراف، وستعمق هذه الصفقة تواجدنا في مجالات واعدة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية ونحن على ثقة بأن الملاءة المالية والانتشار الجغرافي الواسع بالإضافة إلى خبرات البنك في منتجات التمويل سوف تقود الشركة إلى فرص نمو مستقبلية كبيرة”.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي أي كابيتال القابضة محمود عطا الله: “بالنيابة عن الفريق الإداري للشركة وعن نفسي فإننا نتطلع للتعاون مع بنك مصر من أجل استمرار وتعزيز النمو لشركة سي أي كابيتال. وأود أن انتهز هذه الفرصة لشكر المساهمين المتخارجين الذين قاموا بدعم الشركة حتى الآن، ونحن نتطلع للمرحلة القادمة للنمو، ونرى أن استحواذ بنك مصر علي حصة حاكمة في شركة سي أي كابيتال القابضة يعد بمثابة خطوة رئيسية في رحلة نمو الشركة بالدعم المتوقع من بنك مصر”.

يذكر أن قام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني لعملية الاستحواذ، وقام بدور السمسار المنفذ للصفقة كل من: فاروس لتداول الأوراق المالية ، بلتون لتداول الأوراق المالية ،و أرقام لتداول الأوراق المالية.