بنك مصر يعرض الاستحواذ على 98% من «سهولة» للتمويل الاستهلاكي

وافق مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، من حيث المبدأ على عرض الشراء غير الإلزامي المقدم من بنك مصر للاستحواذ على 98.1% من أسهم شركة سي أي للتمويل الاستهلاكي –سهولة التابعة ل “سي أي”.

وذكرت “سي أي كابيتال” في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة اعتمد تقرير القيمة العادلة لأسهم سي أي للتمويل الاستهلاكي المعد بواسطة المستشار المالي المستقل KARVY Financial Advisory ServicesK.

وأوضحت أن المجلس قرر دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في عملية البيع فور تقديم العرض النهائي من بنك مصر.

وقالت سي أي كابيتال أن الجمعية ستعتمد النظر في الموافقة على تعديل المواد 4- 7- 19 من النظام الأساسي للشركة.

ويتركز نشاط سى آى كابيتال فى مجالات، التأجيرالتمويلي ، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، ولدى الشركة 60 فرعا على مستوى الجمهورية.

وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة أرباحاً بلغت 3.28 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 101.86 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2020.

وووافقت عمومية الشركة فى 25 مارس الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 200 مليون جنيه فى صورة كوبون بواقع (20 قرشا للسهم ).

وبدأت سهولة للتمويل الاستهلاكي نشاطها نهاية عام 2019، وتخطط الشركة للتوسع خلال الفترة القادمة بمحافظات القناة : السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، إضافة إلى الشرقية ومحافظات جنوب الصعيد (قنا ـ سوهاج ـ أسوان) عبر التعاقد مع تجار جدد.

وقال حازم مدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لسهولة، إن شركته تستهدف محفظة تمويلات قيمتها 300 مليون جنيه العام المقبل (2022)، بجانب التوسع جغرافيا.

وأضاف مدنى فى تصريحات سابقة لـ”المال” أن شركته تتفاوض حاليا مع أحد البنوك الحكومية على خط ائتمانى بقيمة 100 مليون جنيه، يتم توجيهه لمحفظة التمويلات، إلى جانب مفاوضات مع بنوك أخرى على حزمة تمويل أخرى لم يفصح عن حجمها.

ويشغل هشام جوهر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة سي آى كابيتال القابضة حاليا، خلفا لحازم بدران وطارق طنطاوى المستقيلين بعد عملية استحواذ بنك مصر على الشركة (مارس الماضى).