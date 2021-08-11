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بنك مصر يعتزم إصدار سندات خضراء خلال الفترة المقبلة

شف «المغربي» أن بنك مصر يستهدف دمج بعض الأنشطة ما بين «سى آى كابيتال» و«مصر كابيتال» قبل نهاية العام الحالي، وأن الإجراءات ستبدأ خلال فترة قصيرة.
المال - خاص 11:01 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21 11:01 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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يعتزم بنك مصر بيع سندات خضراء فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، ليكون بذلك أول بنك حكومى يصدر ذلك النوع من السندات التمويلية.

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر فى تصريحات، إن مصرفه يدرس إطلاق سندات خضراء، ولم يكشف عن تفاصيل حول الإصدار المزمع.

واستحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية السندات الخضراء كأداة تمويل للشركات، وكان أول طرح للسندات الخضراء فى السوق المصرية يونيو الماضي، بقيمة 100 مليون دولار لصالح البنك التجارى الدولي.

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وتجرى الهيئة العامة للرقابة المالية فحصًا بواسطة جهة دولية مستقلة تؤكد امتثال السندات المقرر إصدارها للإطار العالمى للسندات الخضراء؛ تفعيلًا للمهام التى حددتها المادة 35 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتى تشترط إعداد تقارير دراسة لتقييم واختبار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة.

وتمنح هيئة الرقابة المالية حوافز للسندات الخضراء وتعزيز الترويج لإصدارها، بإعفاء مصدريها من %50 من إجمالى مقابل الخدمات والفحص بالهيئة.

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يذكر أن السندات الخضراء إحدى الأدوات التمويلية التى تلجأ لها البلدان والشركات، بهدف تمويل أو إقراض المشروعات البيئية التى من شأنها أن تعمل بالطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التى تؤدى إلى ارتفاع حرارة الأرض، والتى يطلق عليها المشاريع الخضراء.

فى سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه من المتوقع إطلاق مصرفه الرقمى فى الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا التفاوض مع عدد من المستثمرين للمساهمة به.

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وكشف «المغربي» أن بنك مصر يستهدف دمج بعض الأنشطة ما بين «سى آى كابيتال» و«مصر كابيتال» قبل نهاية العام الحالي، وأن الإجراءات ستبدأ خلال فترة قصيرة.

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بقلم المال - خاص

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