بنك مصر يطلق مبادرة Super She لتأهيل القيادات النسائية الشابة

احتفى بنك مصر، مؤخرًا، بالقيادات النسائية المؤهلة لمبادرة Super She بالبنك بحضور مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهاني السمرة، رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك والزميلات بالبنك اللاتي اجتزن المرحلة التمهيدية لمبادرة Super She.

وتهدف المبادرة إلى تأهيل الكفاءات الشابة من السيدات داخل البنك والحفاظ على المواهب القيادية، وتمكين المرأة من الوصول إلى مستوى جديد من الثقة القائمة على المعرفة وتجهيز القيادات الشابة النسائية للتعلم والمشاركة والتعبير عن ثقافة التغيير ونشرها في بيئة العمل والتغلب على التحديات والتحيزات الثقافية التي تواجهها المرأة في العالم التنفيذي ومساعدة المرأة على استثمار طاقتها وقدراتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها.

تمكين المرأة

ويحرص بنك مصر الدائم على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العمل، حيث يتيح البنك للعاملات به فرص متساوية للتدريب والترقي والوصول للمناصب القيادية به.

وقد ارتفعت نسبة العاملات بالبنك الى 38 % عام 2022 من إجمالي عدد العاملين بالبنك مقارنة بنسبة 37.6% في عام 2021، ووصل عدد العاملات بفروع البنك الى أكثر من 8 آلاف امرأة عاملة مما يؤكد على حرص البنك على تمكين المرأة.



تنمية الموارد البشرية

ويولى بنك مصر اهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب إيماناً من البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة وأيضاً أن جزء كبير من قوة القطاع المصرفي المصري يكمن في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.

وقد توجت جائزتى مجلة “ذا ديجتال بانكر” و مجلة “جلوبال براندز” العالميتان جهود في مجال تنمية الموارد البشرية، حيث حصد بنك مصر مؤخرا على جائزة أفضل برنامج لتدريب وتطوير الموظفين في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 من مجلة “ذا ديجتال بانكر” العالمية.

كما حصل على جائزة أفضل استراتيجية في مجال التنمية البشرية في مصر لعام 2023 من مجلة “جلوبال براندز” العالمية.