بنك مصر يطلق صندوق «طيبة» بقيمة مليار جنيه للاستثمار في الصناديق خلال شهر

مصادر لـ«المال» كانت قد كشفت فى وقت سابق من الشهر الجارى عن استعداد 4 بنوك محلية، هي: الأهلى، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، لإطلاق صندوق للاستثمار فى صناديق تمويل الشركات الصغيرة

كشف محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، عن إطلاق اسم طيبة على صندوق الاستثمار فى الصناديق “FUND OF FINDS” المقرر تأسيسه بمشاركة بنوك «الأهلى» و«القاهرة» و«قناة السويس».

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن صندوق الصناديق «طيبة» سيتم إطلاقه خلال شهر من الآن، ويبدأ عملياته بمليار جنيه على أن ترتفع إلى مليارى جنيه فى المرحلة الثانية.

يذكر أن مصادر لـ«المال» كانت قد كشفت فى وقت سابق من الشهر الجارى عن استعداد 4 بنوك محلية، هي: الأهلى، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، لإطلاق صندوق للاستثمار فى صناديق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأخير من العام الجارى، على أن تتم إدارته من جانب شركة أجنبية هى Avanz Capital.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تمويل رأس المال الأولى من البنوك المحلية، وقد يضم مساهمات أجنبية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن شركة AVANZ CAPITAL التى ستدير الصندوق ستؤسس شركة محلية لهذا الغرض.

وتعمل شركة AVANZ CAPITAL فى مجال الاستثمار المباشر فى الأسواق الناشئة والمبتدئة ولديها عدة مكاتب فى لندن وواشنطن ونيويورك.

وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر ضوابط فى فبراير الماضى تتيح للبنوك المساهمة فى صناديق الاستثمار والشركات التى تستهدف الاستثمار فى رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت الضوابط الموافقة على حساب وزن مخاطر نسبى بمعدل %20 على مساهمات البنوك فى رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار فى الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات التى تستهدف الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة، بشروط من بينها ألا يتجاوز إجمالى حصة البنك نسبة %50 من رؤوس الأموال، ولا تتجاوز قيمة الاستثمارات نسبة %10 من رأس المال الأساسى للبنك؛ بهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهمتها فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار للاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها، لمساندة هذا القطاع الحيوى والاستمرار فى تحقيق النمو.