«بنك مصر» يطلق خدمتي السحب والإيداع من خلال ماكينات POS لأول مرة في مصر

قام بنك مصر مؤخرًا ولأول مرة في مصر بتوفير خدمات سحب وإيداع الأموال عبر نقاط الدفع POS لعملاء المصارف

“Cash-in & Cash-out”، وذلك بالتعاون مع شركه بنوك مصر للتقدم التكنولوجي “EBC”، ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجيات البنك المركزي المصري في تعزيز التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي؛ حيث أطلق بنك مصر الرائد في الحلول التكنولوجية والمدفوعات الإلكترونية هذه الخدمة بهدف توفير أفضل الخدمات غير المصرفية وتلبية احتياجات المتطورة.

ويقدم بنك مصر من خلال خدمة Cash-out & Cash-in لعملاء البنوك المختلفة وحاملي بطاقات الخصم والدفع المسبق التي تحمل علامة فيزا أو ماستر كارد أو ميزة، خدمات الإيداع والسحب النقدي وفقًا لقابلية البنك الصادر عنه البطاقة، وذلك عبر ماكينات نقاط البيع POS الخاصة بشبكة التجار، حيث لن تقتصر خدماتها على تقديم خدمات الدفع التقليدية بل ستمتد لتشمل بعض خدمات الصراف الآلي؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تخفيف الضغط على ماكينات ATM وحل مشكلة التزاحم، كما توفر الوقت والجهد على المواطنين نظرًا لتوفر وسيلة إضافية للسحب والإيداع.

ويعد إطلاق تلك الخدمة استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال التكنولوجيا المالية مصر؛ حيث تمثل هذه الخدمة تطور نوعي في قطاع التكنولوجيا المالية، ودعما لتنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري في دعم وتحقيق الشمول المالي والمساهمة في بناء مصر الرقمية، كما تأتى في إطار تعزيز ريادة البنك لسوق المدفوعات الإلكترونية.

و أعرب إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر عن سعادته بالعمل يداً بيد مع شركه بنوك مصر للتقدم التكنولوجي “EBC” وفوري والتعاون من أجل الوصول إلى مجتمع رقمي متكامل، من خلال إتاحة خدمات التكنولوجيا المالية أمام العملاء، خاصة تيسير عمليات السحب والإيداع لجميع حاملي الكروت البنكية عبر ماكينات POS والتي وصل عددها أكثر من 350 ألف ماكينة، والتي تعد بمثابة تحول جوهري في قواعد منظومة الدفع الإلكتروني والحوكمة المالية.

ويسعى بنك مصر دائماً لتوفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.