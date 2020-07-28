«بنك مصر» يطلق برنامج للمصريين المقيمين بالإمارات لتيسير إدارة حساباتهم

لضمان سرعة استقبال المكالمات، إلى جانب حزمة من المزايا التي يقدمها البنك لعملائه من خلال البرنامج

أطلق بنك مصر برنامج “دولي” للمصريين المقيمين بالإمارات العربية المتحدة، يتيح لهم التعامل على حساباتهم بسهولة ويسر في كل من مصر والإمارات.

وأتاح البنك للعملاء قناة خاصة بمركز الاتصال لضمان سرعة استقبال المكالمات، إلى جانب حزمة من المزايا التي يقدمها البنك لعملائه من خلال البرنامج.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص بنك مصر الدائم على تقديم كل ما هو جديد لتلبية احتياجات عملائه بكافة شرائحهم وتقديم خدمات مصرفية متميزة لهم.

ويتمكن عملاء بنك مصر من المقيمين بدولة الإمارات من خلال برنامج “دولي” من الحصول على عدد من المزايا من خلال فروع بنك مصر في جمهورية مصر العربية منها؛ الحصول على بطاقة خصم فوري مجانية وكذلك بطاقات إضافية لأفراد الأسرة بمصر طبقاً للأسعار المقررة.

مميزات الحساب

بالإضافة إلى الحصول على أول دفتر شيكات مجاناً مع إمكانية إرساله إلى الإمارات، وبطاقة دفع مقدماً مجانية لتيسير الحصول على التحويلات الواردة من الامارات، كما يمكن للعملاء تنفيذ معاملاتهم ومتابعة حساباتهم عن طريق خدمة الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول BM Online، ويمكن للعملاء الحصول على قرض تمويل عقاري يصل الى 10 سنوات وبسعر عائد مميز ومصروفات مخفضة.

كما يحصل العملاء على عائد مميز على العملات النقدية الأجنبية المحولة من خارج مصر من خلال شراء شهادات بلادي بالعملات الأجنبية.

هذا ولا تقتصر مزايا برنامج دولي على تلك المقدمة من فروع البنك في مصر بل تمتد لتشمل مزايا أخرى مقدمة من خلال فروع البنك بالإمارات العربية المتحدة، ومن تلك المزايا؛ تمكين العملاء من إصدار وتجديد بطاقة الخصم الفوري مجاناً، والحصول على أول دفتر شيكات مجانا.

إلى جانب إمكانية الحصول على حساب جديد بعائد مميز يصل إلى 1% بحد أدنى 10,000 درهم إماراتي أو تحويل راتب شهري لا يقل عن 10,000 درهم إماراتي، هذا إلى جانب الإعفاء من مصاريف التحويل الى أي حساب ببنك مصر وإمكانية القيام بـ 4 عمليات سحب نقدي من أي جهاز صراف آلي في الإمارات مجاناً.

ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، ولذا يسعى البنك دائماً على تقديم واستحداث كافة الخدمات والمنتجات المالية التي تلبى تلك الاحتياجات المتنوعة مستخدماً أحدث الوسائل التكنولوجية.