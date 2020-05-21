بنك مصر يطلق برنامج لدعم عملاء الـSMEs في مواجهة كورونا

أطلق بنك مصر خطة متكاملة من الخدمات غير المالية لدعم عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمساعدتهم على التخفيف من حدة الآثار السلبية التي قد يتعرضوا لها من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل تلك الخدمات؛ خدمات التوعية والنصح ونشر المعرفة، الخدمات التسويقية، خدمات التدريب، خدمات شركاء الأعمال، خدمة التحليل المالي، خدمات دراسات الجدوى، خدمة تيسير الحصول على تمويل، هذا ويتم تطبيق تلك الخطة على مراحل تبدأ من المحافظات التي يتواجد بها مراكز تطوير أعمال بنك مصر ” السادات ودمياط الجديدة والأقصر”.

وتعد تلك الخدمات غير المالية من أهم الخدمات التي قد يحتاجها أصحاب المشروعات في تلك الآونة؛ فخدمات التوعية والنصح ونشر المعرفة تشمل تقديم التوعية لكيفية تعامل أصحاب المشروعات مع العاملين، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية التي اشترطتها الدولة في ظل إعادة عجلة الحياة والتعايش مع تلك الأوضاع منعا للتكدس وانتشار الوباء بين العاملين مع التعريف بكافة برامج المدفوعات الالكترونية.

وتتضمن الخدمات التسويقية تشجيع العملاء على التسويق والبيع الالكتروني، كما يقوم البرنامج بتقديم خدمات التدريب التي يمكن بدورها مساعدة أصحاب المشروعات على تقليل الآثار السلبية للفترة الحالية عليه ومساعدته على إنجاز معاملاته البنكية في ظل التباعد الاجتماعي الحالي كتدريب إدارة الازمات وكيفية استغلال الفرص وتقليص التكاليف وزيادة المبيعات وكيفية التكيف مع تغيرات السوق والتدريب على الانترنت البنكي للشركات.

ولم تقتصر الخدمات غير المالية التي يوفرها البرنامج على تقديم النصح والإرشاد والتدريب بل امتدت لتشمل خدمات شركاء الأعمال والتي تعمل على مساعدة العملاء على وصولهم للعملاء المستهدفين، وكذلك مع الموردين الأكثر احتياجا لهم.

بالإضافة إلى خدمة التحليل المالي للوقوف على السياسة المالية للمشروع، ومساعدته على تخفيض التكاليف وزيادة المبيعات والتكيف مع متغيرات ومستجدات السوق حالياً مما يؤدى إلى الوفاء بالتزاماته البنكية في مواعيدها والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، هذا إلى جانب خدمات دراسات الجدوى ومساعدة العميل في تيسير حصوله على التمويل اللازم من خلال توعيته بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل وإدارة الحسابات البنكية والعوامل الواجب أخذها في الاعتبار لتجنب التصنيف غير الجيد لدي مؤسسات التمويل سواء مصرفية أو غير مصرفية.

جدير بالذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لذا افتتح البنك عددا من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.