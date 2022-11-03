بنك مصر يطلق برنامج «الممكن» للعملاء من ذوي الهمم

أطلق بنك مصر برنامج «الممكن » لتيسير حصول العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة «ذوي الهمم » على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة.

تمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية

وقال البنك في بيان له إن ذلك يأتي تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية لجعلهم أشخاصاً فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم ويأتي ذلك دعما لجهود الدولة تحقيقا للشمول المالي.

وأشار البيان إلى أنه يطرح من خلال البرنامج حسابين توفير جدد بالبنك تحت مسمي «حساب توفير الممكن ذو العائد المميز »، والموجود بكافة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية و «حساب توفير الممكن الاستثماري ذو العائد المميز »، والموجود بشبكة فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية “كنانة” واللذان يتميزا بوجود عائد 1% أعلي من العائد الخاص بحسابات التوفير الأخرى ، هذا مع اصدار بطاقة الخصم الفوري مجانا للتعامل على الحساب من خلال الات الصراف الالي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك إمكانية استخدامها في المنافذ التجارية ، هذا بالإضافة إلى الحصول على إعفاءات وتخفيضات من بعض المصاريف الخاصة لمنتجات القروض / التمويلات الإسلامية.

كما يقوم بنك مصر من خلال برنامج «الممكن » بتيسير حصول ذوي الإمكانيات المميزة على الخدمات والمنتجات المصرفية دون تمييز بما يدعم الشمول المالي للتيسير على العملاء من ذوي الاعاقات الحركية وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم، وقد وصلت عدد الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم الي نحو 200 فرع متوفر بها ( رامب او خدمه كرسي كهربائي متحرك ) .

كما تضمن برنامج «الممكن »خدمة العملاء من الصم والبكم وضعاف السمع وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال تدريب فريق عمل مخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بطريقة الاشارة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت شعار ” شاور” وذلك بعدد يصل الى 500 فرع من فروع بنك مصر كمرحلة أولى وجاري استكمال باقي الفروع ، هذا بالإضافة إلى كوادر وظيفية مدربة من خدمة العملاء للتعامل مع عملائنا من ذوى الهمم في نحو 290 فرع من فروع مصرفنا.