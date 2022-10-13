بنك مصر يطلق الدورة الأولى من برنامج الابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة

احتفل بنك مصر مؤخرًا بإطلاق الدورة الأولى من برنامجه الجديد للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة “برنامج بنك مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة” (Banque Misr Acceleration Program)، بانضمام عدد من الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالي.

وحضر الحفل نائبي رئيس مجلس الإدارة؛عاكف المغربي و حسام عبد الوهاب وفريق عمل قطاع المشروعات الاستراتيجية، وممثلي الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج في دورته الاولي؛ شركة اجل (Agel)، شركة امان ليك (Amanleek.com)، شركة برنجي (Bringy)، شركة هاكتيف (Haktiv)، شركة سكون (Seqoon)، شركة زاميت (Zammit).

برنامج بنك مصر للشركات الناشئة

ويهدف “برنامج بنك مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة” يهدف الى دعم الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج والاستفادة من حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك.

ويأتي ذلك في اطار حرص البنك على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتقديم كافة الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

وتقوم الشركات الناشئة الواقع عليها الاختيار ببدء برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة والذي يصل مدته 6 أشهر، ويقوم البرنامج على تقديم خدمات دعم على الصعيد التكنولوجي والانتشار في الاسواق، بالإضافة الى الحصول على فرص استثمارية مستدامة.

ويعمل البرنامج على توفير عدد ساعات تدريبية مع استشاريين دوليين وفرص فتح أسواق جديدة.

دعم المشروعات وتطوير الأعمال

يُشار إلى أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي.

وقام البنك، مؤخرًا، بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال؛ بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.