بنك مصر يضيف خدمة الاستثمار في البورصة عبر تطبيق BM الإلكتروني

قال أيمن حلمي، مدير عام أسواق المال والدخل الثابت في بنك مصر ، إن البنك سيضيف خلال الفترة المقبلة خدمة تلقي طلبات الاستثمار في البورصة عبر تطبيق BM الإلكتروني.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر البورصة للتنمية في جولته الثالثة بمحافظة قنا المعقد حاليا، أن بنك مصر يتلقى طلبات الاستثمار في البورصة من خلال فروعه المختلفة.

وأوضح مدير عام اسواق المال والدخل الثابت في بنك مصر، أن البنك يمتلك نحو 8 صناديق استثمار متنوعة بين الأسهم و الدخل الثابت.

يذكر أن البورصة المصرية تعقد حاليا الجولة الثالثة من مؤتمر البورصة للتنمية تحت رعاية رئيس الوزراء، إذ بدأت الانطلاقة بمحافظة بورسعيد ثم سوهاج ثم حاليا بمحافظة قنا وغدا في محافظة الأقصر.

ويحضر برنامج البورصة للتنمية في محافظة قنا عدد من الشركات العاملة في المحافظة.