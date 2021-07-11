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بنك مصر يضخ 66 مليار جنيه بمبادرات «المركزي» التمويلية

موجهة إلى 750 ألف عميل حتى نهاية يونيو الماضي
منى صلاح 4:19 م, الأحد, 11 يوليو 21 4:19 م, الأحد, 11 يوليو 21

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أكد محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك مصر أن مصرفه منح قروضا بنحو 66 مليار جنيه ضمن مبادرات البنك المركزي التمويلية، موجهة إلى 750 ألف عميل حتى نهاية يونيو الماضي.

وأضاف خيرت خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، أن التمويلات الممنوحة لقطاع السياحة ضمن المبادرة تصل لـ 315 مليون جنيه.

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وذكر أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك سجلت نحو 51 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه في المبادرة لـ 4200 عميل.

وأكد أن البنك المركزي المصري لعب دورا كبيرا في تعزيز السيولة بالسوق المصرية عبر تقليل أسعار الفائدة وتقديم تمويل بسعر عائد مدعوم للقطاع السياحي والصناعى بالإضافة لمباردة التمويل العقاري.

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وأشار إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان لعبت دورا جيدا في توفير الضمانة اللازمة للعملاء، إضافة إلى دعم القطاع المصرفي.

وأوضح رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك مصر أن هناك 331 عميلا في “مبادرة 8% ” للشركات الكبرى والصغرى بحجم تمويلات بلغ 54 مليار جنيه.

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بقلم منى صلاح

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