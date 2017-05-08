بنك مصر يضخ 1.4 مليار جنيه بمبادرة مشروعك

أحمد الدسوقى وهبة محمد قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه ضخ 1.4 مليار جنيه فى مبادرة مشروعك لنحو 36 ألف عميل منذ إطلاقها حتى الآن.وأشار الإتربى، فى تصريحات لـ"المال" على هامش مؤتمر المعهد المصرفى التاسع، إلى أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة بالبنك يبلغ حاليًا نحو 4 مليا





أحمد الدسوقى وهبة محمد







قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه ضخ 1.4 مليار جنيه فى مبادرة مشروعك لنحو 36 ألف عميل منذ إطلاقها حتى الآن.











وأشار

الإتربى، فى تصريحات لـ”المال” على هامش مؤتمر المعهد المصرفى التاسع، إلى

أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة بالبنك يبلغ حاليًا نحو 4 مليارات جنيه

منها جزء داخل مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة.











ولفت إلى أنه تم فتح أكثر من 32 ألف حساب جديد منذ بداية أسبوع الشمول المالى، مؤكدًا أن هذه الحسابات مرشحة للزيادة .











الجدير بالذكر أن الأسبوع العربي للشمول المالي، سينتهى الخميس المقبل، وسط مشاركة كثيفة من البنوك العاملة بالسوق المحلية.











وكان

هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قد قال فى تصريحات

سابقة” إنه تم فتح نحو 23 ألف حساب مصرفى، واشتراك جديد فى خدمات البنك منذ

بدء أسبوع الشمول المالى.





















