بنك مصر يصل بمحفظة «الصغيرة والمتوسطة» إلى 37 مليار جنيه

بلغت محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك مصر ، ثانى أكبر البنوك الحكومية، 37 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي، داخل وخارج مبادرة البنك المركزى.

وقال شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك مصر – فى تصريحات لـ «المال»- إن عدد عملاء محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 170ألفا.

وأضاف أن بنك مصر يخطط لتحقيق معدلات نمو قوية للمحفظة بنسب لا تقل عن %20 خلال العام المالى الجارى (2020/2021) فى ضوء استراتيجيته الرامية إلى دعم الاقتصاد المصرى وتقليص معدلات البطالة عبر زيادة نسب النمو وضخ القروض للتوسع فى المشروعات القائمة وإطلاق المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وكشفت إحصاءات البنك المركزى المصري عن أن حجم الزيادة فى محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية مارس 2020 نحو 181 مليار جنيه.

وتنص مبادرة البنك المركزى التى أطلقها فى ديسمبر 2015 على منح القروض للمشروعات الصغيرة بفائدة %5 متناقصة ترتفع إلى %7 للمشروعات متناهية الصغر.

ونمت قروض البنوك المحلية بنسبة %11.9 تقريبا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، لتسجل2.1 تريليون جنيه بنهاية أبريل، بالمقارنة مع 1.87 تريليون فى ديسمبر الماضى، بزيادة بلغت 220.7 مليار جنيه.

واستحوذت الحكومة والهيئات الخدمية والاقتصادية العامة على الجزء الأكبر من الزيادة فى القروض بنسبة %53.7 تقريبا بقيمة 118.6 مليار جنيه، لتصعد أرصدة تمويلاتها إلى 639.8 مليار بنهاية أبريل، مقابل 521 مليارا فى ديسمبر 2019.

وحققت القروض للقطاعين الخاص والعائلى زيادة بنسبة %7.5 بقيمة بلغت 102 مليار جنيه تقريبا، لتصل إلى 1.45 تريليون مقابل 1.35 تريليون خلال فترتى المقارنة.