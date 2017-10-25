بنك مصر يصدر 17 ألف بطاقة دفع مسبق لطلاب الجامعات

هبة محمدقال محمد عوض، مسئول الأسواق المالية والاستثمار لدى بنك مصر، إن مصرفه أصدر 17 ألف بطاقة مدفوعة مقدما لطلاب بعض الكليات، منها التخطيط العمراني، والآثار، ورياض الأطفال بجامعة القاهرة.وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عن دكتورة سوزان حمدى، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك، خلال تدشين نموذج محاك

هبة محمد

قال محمد عوض، مسئول الأسواق المالية والاستثمار لدى بنك مصر، إن مصرفه أصدر 17 ألف بطاقة مدفوعة مقدما لطلاب بعض الكليات، منها التخطيط العمراني، والآثار، ورياض الأطفال بجامعة القاهرة.

وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عن دكتورة سوزان حمدى، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك، خلال تدشين نموذج محاكاة القطاع المصرفي EBSM للعام الخامس، أن شريحة الشباب تعتبر من أهم الفئات التي يركز عليها البنك، إذ أطلق عددا من الحملات التسويقية وإصدار بطاقات متخصصة لهم، بجانب الاستعانة بوحدات متنقلة في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد عوض أن البنك أصدر أيضا ٢.٤ مليون بطاقة رواتب لموظفي الحكومة، ليحتل المركز الأول بين البنوك في هذا الشأن، كما يخصص ٢٧٩ فرعا للسداد الإلكتروني لخدمات الجمارك والضرائب.

وتمكن من إضافة 3 ملايين طالب ضمن مبادرة علشان بكرة التي بدأت في عام ٢٠١٤، استحوذت شريحة الشباب والأطفال على ٨٠% من عدد الطلاب الجدد.

ومسئول الأسواق المالية والاستثمار لدى بنك مصر إلى أن البنك نجح في جذب ٣٢ ألف حساب مصرفي جديد خلال أسبوع الشمول المالي العربي، وذلك بدون مصروفات فتح حساب، كما نصت تعليمات البنك المركزي.

وأشار إلى اهتمام البنك بتدشين مزيد من الفروع لتصل إلى أكثر من ٦٠٠ فرع حاليا، ويعتزم إضافة ٢٧٥ فرعا خلال السنوات الثلاث المقبلة لتتعدى شبكة الفروع ٨٧٥ فرعا منهم ٢٥٥ فرعا صغيرا.