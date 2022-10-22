بنك مصر يصدر شهادة الثبات الدولارية بعائد يصل إلى 5.30%

أصدر بنك مصر الوعاء الادخاري “شهادة الثبات الدولارية.. ذات العائد المثمر” لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات قابلة للتجديد، وهي تعد شهادة اسمية، وتتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها ولا تتأثر بتذبذب أسعار السوق، ويصل العائد عليها إلى 5.30% سنوياً وفقاً لمدة الشهادة ودورية صرف العائد، مع إمكانية صرف العائد بمعدل شهري / ربع سنوي / نصف سنوي / سنوي، ويصرف بنفس عملة الشهادة.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والشركات، ويتم استرداد قيمة الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بها.

ويتيح بنك مصر لعملائه شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك والتي تصل إلى أكثر من 800 فرع والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن شراء الشهادة من خلال تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي BM On line، كما تهدف إلى اجتذاب الحصيلة الدولارية وضخها في الاقتصاد القومي مع حصول العملاء على عائد مميز على مدخراتهم الدولارية من خلال هذه الفرصة لتعظيم مدخراتهم في بلدهم مصر.

ويأتي إصدار بنك مصر لهذه الشهادة الدولارية تنفيذاً لاستراتيجية البنك في تقديم حلول متكاملة وتوفير خدمات مميزة للعملاء بما يحقق حياة أفضل لهم، حيث يسعى البنك لتعزيز تميز خدماته ويحرص على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، فيعد رضاء العملاء محور اهتمامه الدائم، لكونهم شركاء النجاح على جميع المستويات.

ويحرص بنك مصر على تعظيم دوره في دعم الأنشطة الاقتصادية، في إطار عمله الدائم كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، ولإيمانه بالتطوير المستمر، كما أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.