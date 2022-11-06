بنك مصر يشارك في قمة المناخ COP27 وينظم ندوة عن توفير الخدمات المالية

يشارك بنك مصر في مؤتمر قمة المناخ COP27 والذي ينعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، إذ تستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 في مدينة شرم الشيخ، ويشارك البنك في المؤتمر بوفد على رأسه محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس الإدارة ، حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات البنك.

ويشارك البنك في ندوة تعقد ضمن فعاليات المؤتمر في Business Pavilion of Egypt يوم 14 نوفمبر 2022، وتناقش هذه توفير الخدمات المالية لكافة الفئات ودعم وتمكين المرأة، حيث سيشارك رئيس مجلس الإدارة في هذه الندوة مع لفيف متميز من الخبراء المصريين والدوليين يتضمنهم الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وجاء اهتمام بنك مصر بالمشاركة في هذه الندوة في إطار حرص البنك الدائم على توفير الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ودعم وتمكين المرأة في إطار استراتيجية البنك، حيث يوجد لدى البنك مجموعة محددة من الأولويات بهدف تحقيق منظومة اقتصادية تتسم بالشمولية في كافة قطاعاتها، كما يولي اهتماما كبيرا بتيسير إمكانية الحصول على الخدمات المالية وغير المالية، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، فضلاً عن تمكين المرأة.

ويقوم بنك مصر بتقديم العون للسيدات من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة القدرة على التكيف وتحقيق دخل، لذا يقوم بإنشاء ورش عمل لنشر المعرفة المالية بين السيدات، فضلاً عن تعاون البنك الوثيق مع العديد من الجهات المعنية المحلية والدولية لتسهيل منح التمويل للسيدات.

ووضع بنك مصر تحقيق التنمية المستدامة نصب عينه، لتعزيز دور المؤسسات المصرفية في تحقيق نمو متوازن بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، وذلك لتفعيل أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن بنك مصر هو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة، وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.

ويتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة، كما حرص على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق المبادئ المصرفية المسئولة UNEP FI-؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات.

ويسعى بنك مصر دائما إلى تعزيز دوره في تحقيق الرخاء والازدهار المجتمعي؛ من خلال دعم جهود التنمية المستدامة، كما يعمل البنك على الدخول في العديد من الشراكات والمبادرات على المستوى المحلي والعالمي والعديد من مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.