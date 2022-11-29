بنك مصر يشارك بفعاليات معرض كايرو آي سي تي 2022

شارك بنك مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “كايرو آي سي تي 2022″، المقام بأرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وتم ذلك من خلال جناح رقمي على أحدث طراز، قدم من خلاله كافة المعلومات للزائرين عن خدمات ومنتجات البنك المختلفة مستعينًا بفريق عمل مدرب على أعلى مستوى للترويج لمنتجاته وخدماته الرقمية.

ويأتي ذلك تماشيًا مع التطور الحالي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإيمانًا من بنك مصر بالدور الرائد والفعال لهذا القطاع في تقدم ورخاء المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

محفظة بنك مصر BM Wallet

واستعرض البنك خلال المعرض خدمات محفظة بنك مصر BM Wallet، والجيل الجديد من خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، والتي تتيح باقة متنوعة من الخدمات المصرفية وتحظى بالعديد من المزايا والتخفيضات على الخدمات المقدمة من خلال التطبيق البنكي BM Online، والذي يتيح تجربة أفضل للعملاء.

وقام البنك بتجسيد خدمة “المساعد الآلي Chat Bot” وذلك من خلال شخصية “عبقرينو”، ويعد بنك مصر أول بنك في مصر يقوم باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال موقعه الإلكتروني لخدمة عملائه على مدار الساعة والرد على استفساراتهم.

وتعد تلك الخدمات التفاعلية خطوة نحو المضي قدمًا في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من إجراء حوار تفاعلي في كافة الأوقات دون انتظار، وتساهم هذه التكنولوجيا في تنويع سبل التواصل مع العملاء بما ينعكس على سرعة ومرونة الخدمة المقدمة للارتقاء بكفاءتها وسرعتها. كما استحدث بنك مصر جزء جديد في الجناح الخاص به في المعرض، والذي قدم فيه فكرة الانعكاس ” البيت المقلوب” والذي اجتذب العديد من الزائرين كون كل اجزائه موجودة بشكل مقلوب وبطريقة غير تقليدية، الأمر الذي حاز علي اعجاب الزائرين.

المنتجات الرقمية

كما تم الترويج خلال المعرض لمنتجات بنك مصر الرقمية والتي من ضمنها؛ قرض تمويل المشروعات الصغيرة “اكسبريس “ والذي يعد أول تمويل ديجيتال في مصر؛ وهو أول منتج رقمي متكامل يُطلق من خلال قطاع التحول الرقمي ببنك مصر الذي يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي.

ويُمكّن المنتج عملاء بنك مصر من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات.

كما أطلق البنك مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات حتى يلبي كافة احتياجات عملائه المتنوعة، كما قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فوريًا.

شبكة الصرّاف الآلي المتطورة

يذكر أن البنك يمتلك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي “ATM “تصل إلى أكثر من 5120 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من الخدمات، كما يتيح البنك لعملائه إمكانية التواصل معه على مدى الساعة من خلال صفحات بنك مصر الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي منها؛ فيس بوك وتويتر وإنستجرام، الخ.

كما يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال عدة قنوات منها؛ انتشار شبكة فروعه والتي تصل إلى أكثر من 800 فرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينمًا وجدوا، بالإضافة إلى تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، إيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي) بالإضافة إلى شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.