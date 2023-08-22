بنك مصر يسعى لإتمام 33 عملية تمويلية كبرى بقيمة 106.6 مليار جنيه

يسعى بنك مصر حالياً، حسب بيان حديث صادر عن البنك، لإتمام 33 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات، مثل (الاستثمار العقاري، النقل البحري والنهري، البترول والغاز، الخدمات المالية، مواد البناء، التعليم، السياحة… وغيرها).

وتبلغ قيمة هذه العمليات حوالي 106.6 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 38.8 مليــار جنيه تقريباً.

ويسعى البنك كذلك إلى إتمام 3 عمليات تمويلية كبرى في مجال التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري – الكهرباء) وتبلغ قيمتها 17.9 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 4.9 مليــار جنيه تقريباً، ويأتي ذلك تأكيداً لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفية المصرية.

محفظة ائتمان الشركات

وارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 21% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.

واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2022 وحتى 31/12/2022 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (19) عملية تمويلية (نمطي – إسلامي) بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 93.2 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار العقاري، النقل البحري والنهري، الخدمات المالية، البترول والغاز، مواد البناء، الحاصلات الزراعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات نحو 57.1 مليار جنيه.