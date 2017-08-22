بنك مصر يستهدف طرح حسابات كبار العملاء في 40 فرعا

المال ـ خاص:بدأ بنك مصر، منذ أيام ، طرح منتج حسابات VIP فى 10 فروع فى محاولة لجذب مدخرات كبار العملاء، وذوى الدخول المرتفعة، والمناصب القيادية ، عبر مجموعة من الخدمات المميزة للمساعدة فى تلبية متطلباتهم فى مجال الأعمال والترفيه.وقال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك فى تصريحات لـ «المال»

المال ـ خاص:

بدأ بنك مصر، منذ أيام ، طرح منتج حسابات VIP فى 10 فروع فى محاولة لجذب مدخرات كبار العملاء، وذوى الدخول المرتفعة، والمناصب القيادية ، عبر مجموعة من الخدمات المميزة للمساعدة فى تلبية متطلباتهم فى مجال الأعمال والترفيه.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك فى تصريحات لـ «المال»، إن الحساب يستهدف بناء محفظة تضم قرابة 10 ألاف عميل فى العام الأول من بدء الإعلان، عبر التركيز على إطلاق خدمات متميزة، منها تخصيص نظام تكنولوجى جديد وموظفين مستقلين ومنافذ بالفروع للتعامل مع المشتركين فى الحساب، بالإضافة لمنح ليالى إقامة مجانية فى مجموعة من الفنادق الكبرى، وتسهيل عمليات السفر عبر صالات خاصة بالمطارات، وحجز التذاكر، وغيرها من الخدمات.

أضاف أن بنك مصر يستهدف إتاحة المنتج فى قرابة 40 فرعا بنهاية العام الجارى ، لافتا الى أن الحساب يتضمن مجموعة من الشرائح لكل منها خدمات خاصة، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 2 مليون جنيه، سواء فى شكل ودائع، أو شهادات، أو حد أدنى من المرتب والدخل الشهرى، جارى الاتفاق عليه، وأن يكون صاحب الحساب ذو منصب قيادى فى المؤسسة أو الشركة التى يعمل بها، مشيرا إلى أن الحساب كان مقرراً أن يطلق فى 40 إلى 45 فرعا كمرحلة أولى، ولكن تم تقليصها إلى 10 فروع بالقاهرة والإسكندرية كبداية لحين تقييم التجربة.

ويمتلك البنك الحكومى حساب تحت مسمى «يوم بيوم VIP»، يشترط حداً أدنى للاكتتاب مليون جنيه، ويمنح عائداً يومياً متغيراً، صعد بنحو %1 عقب قرار لجنة السياسة النقدية الأخير برفع الفائدة نقطتين مئويتين، ليسجل %15 سنويا بدلا من %14 على الودائع التى تتجاوز 30 مليون جنيه فأكثر، و14.2 % على الودائع التى تتراوح بين 10 و30 مليون جنيه، و%14 على الحسابات بين 2 و10 ملايين جنيه، و%13.5 على الحسابات بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه.

وقال نائب رئيس بنك مصر إن ميزات وخدمات الحساب الجديد ستطبق على أصحاب حساب VIP الحالى، وفضل عدم الكشف عن عدد المكتتبين أو حجم ودائعهم.

ويتنافس على أموال الأثرياء نحو 12 بنكا فى السوق المحلية عبر تدشين ما يسمى بخدمات كبار العملاء، أو البريميير، يتصدرها البنك التجارى الدولى، وإتش إس بى سى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك الإسكندرية، وكريدى أجريكول، وبنك الإمارات دبى الوطنى.