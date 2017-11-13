بنك مصر يستهدف إنشاء 270 فرعا جديدا خلال 5 سنوات

سيد بدر يستهدف بنك مصر إنشاء 270 فرعا جديدا خلال 5 سنوات، وفق بيان وأوضح البنك أنه تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي يستهدف إنشاء 270 فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة لترتفع عدد الفروع إلى نحو 875 فرع بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب

سيد بدر

يستهدف بنك مصر إنشاء 270 فرعا جديدا خلال 5 سنوات، وفق بيان

وأوضح البنك أنه تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي يستهدف إنشاء 270 فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة لترتفع عدد الفروع إلى نحو 875 فرع بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا.

وأشار إلى أن افتتح مؤخراً ثلاثة فروع جديدة وهم؛ فرع 6 أكتوبر -الحصري بمحافظة الجيزة، وفرع البيطاش بمحافظة الإسكندرية وفرع ساحل سليم بمحافظة أسيوط، معلنا عن

وذكر البنك أن هذه الفروع الجديدة تعد حلقة تواصل حديثة في سلسلة فروع البنك المتميزة والتي تصل إلي العميل أينما كان بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية البنك التوسعية سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي والعالمي، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي والذي يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أينما كانوا.

وأشار البنك إلى أنه يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر والشرق الاوسط تبلغ نحو 605 فرع متصلة الكترونيا لتعمل كفرع واحد، وذلك تسهيلاً علي العميل للتعامل على حساباته من أي من فروع البنك ومنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، فضلا عن تواجده الخارجي بالأمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، المانيا ومكتبي تمثيل بكلا من الصين وروسيا.