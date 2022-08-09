بنك مصر يستكمل دعمه لرواد الأعمال ويطلق برنامجا جديدا للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة

أطلق بنك مصر «برنامج بنك مصر» لتسريع وتيرة نمو الشركات (BM Acceleration Program) بمشاركة 10 من الشركات الناشئة، وذلك بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك، وإيزابيل ببيير مدير الشؤون الدولية والأوروبية بالبنك الفرنسي العام للاستثمار كضيفة شرف، وبرعاية وحضور ممثلين من البنك المركزي المصري، كما حضر الحفل ممثلو الإدارة التنفيذية لبنك مصر ورؤساء القطاعات المختلفة بالبنك.

إضافة إلى حضور ممثلين عن شركتي مايكروسوفت وجريندستون جنوب إفريقيا، والشركاء التنفيذيين لبرنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة وحضور لفيف من شركاء البرنامج الاستراتيجيين الدوليين والمحليين.

وقدمت الشركات الناشئة العروض النهائية لأعمالها وحلولها المبتكرة أمام اللجنة المُشكلة لاختيار الشركات التي سيعلن عن انضمامها للبرنامج والتي تصل مدته لـ 6 أشهر لدعم الشركات الناشئة، ويقوم برنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة بتقديم خدماته الداعمة للشركات الناشئة والاستفادة من خبرات استشارية دولية وفرص فتح أسواق جديدة والاستفادة من حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك.

وأكد محمد الاتربي في كلمته خلال الحفل قائلًا: “إن بنك مصر يولي رواد الأعمال والشركات الناشئة كل الدعم اللازم للنهوض بهم ومساعدتهم على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، واليوم بإطلاقنا لبرنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة المختص بتقديم خدمات الدعم الفني والاستثماري والتسويقي للشركات التي سيقع الاختيار عليها للانضمام للبرنامج، نؤكد على استمرار دور بنك مصر في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وخاصة في ظل تلك الآونة التي تعاني من وجود ظروف عالمية تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول”.

وأشار الأتربي إلى برنامج الابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة الذي تم إطلاقه في أوائل 2020، ويعد إحدى الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجي الشامل لبنك مصر والذي يشتمل على منظومة التحول الرقمي الشاملة داخل البنك، وإطلاق أول بنك رقمي وإطلاق صندوق الاستثمار (NCLUDE) في الشركات الناشئة بالتعاون مع عدة بنوك أخرى، مؤكدا أن قيمة البرنامج تكمن في الخبرات الفنية والاستشارية والتسويقية التي سيوفرها البنك من خلال إداراته المختلفة ‏وشبكة فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

وأوضح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن إطلاق برنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة اليوم يعد جزءا أساسيا من الجهود الرئيسية في تأكيد دور مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة كما يمثل حلقة مهمة لجعل مصر دائما واجهة جذب استثمارات رأس المال؛ حيث يساعد التعاون مع الشركات الناشئة في تغيير مستقبل التمويل والأعمال في مصر وترسيخ التزامنا بالتحول الرقمي وتطوير السوق المحلي.

وأضاف المغربي أن بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى ستتعاون مع الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من خلال التعرف على آليات ابتكار حديثة وأساليب إنتاج سريعة للمنتجات، وتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء.

كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر واكتشاف فرص جديدة للشراكات مع بنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لذا فقد قام البنك بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.