بنك مصر يستكمل تعاونه مع بتروتريد لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

يتيح بنك مصر، من خلال البرتوكول، توفير آلات نقاط البيع P.O.S، لدى مقرات الشركة وقبول كافة أنواع البطاقات والمحافظ الالكترونية

وقع بنك مصر إتفاقية تعاون مؤخرًا، مع شركة الخدمات التجارية البترولية، بتروتريد، الرائدة في تحصيل فواتير الغاز، للتوسع في تقديم خدمات التحصيل الالكتروني، وتطوير كافة الخدمات المقدمة من الشركة، التي تمتلك أكثر من 70% من الحصة السوقية لفواتير الغاز في مصر.

يأتي ذلك إنطلاقًا من ريادة بنك مصر في مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكتروني، بإعتباره من أكبر البنوك المصرية العاملة في مجال البطاقات والخدمات الإلكترونية.

يتيح بنك مصر، من خلال البرتوكول، توفير آلات نقاط البيع P.O.S، لدى مقرات الشركة وقبول كافة أنواع البطاقات والمحافظ الالكترونية من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف بتروميتر Petrometer، الذي يعد أول تطبيق داخل مصر مخصص لقراءة العدادات باستخدام كاميرا الموبايل، حيث يقوم العميل بكتابة البيانات الخاصة به وظهور قيمة الفاتورة والدفع من خلال البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

كما يقوم البنك في إطار هذا التعاون، بإتاحة قبول كافة البطاقات البنكية، من خلال قنوات الدفع المشار إليها، بالإضافة لتوفير خدمة الدفع الذاتي للعملاء من خلال أجهزةKiosk Interactive الخاصة بالشركة، والمتصلة إلكترونياً بآلات نقاط البيع P.O.S الخاصة ببنك مصر.

يعد هذا التعاون استكمالاً لخدمات التحصيل الالكتروني التي تمت بالتعاون بين بنك مصر وبتروتريد منذ ما يقرب من العام، والذي يتيح من خلاله قبول مدفوعات الأفراد للشركة من خلال محفظة بنك مصر. BM wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Codeيأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسيير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز ونشر التوعية باستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، ومن الجدير بالذكر أن هذا التعاون ينعكس على صالح المواطنين حيث يتيح لأكثر من 8 مليون مواطن من دفع قيمة الاشتراكات والخدمات التي تقدمها الشركة.

ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، حيث أطلق بنك مصر لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر. “BM Wallet”

يسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر..