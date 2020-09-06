بنك مصر يستعد لإتاحة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت

يعتزم بنك مصر البدء فى إتاحة التمويل الرقمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت خلال الأسبوع الحالى، فى إطار خطته الاستراتيجية الرامية لتعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد والشركات على حد سواء.

قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر فى تصريحات لـ«المال»، إن الخدمة الجديدة تعد أول منتجات digital factory (إدارة التحول الرقمى) التى أطلقها مصرفه نهاية الأسبوع الماضى، تحت رعاية وحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وجمال نجم، نائب المحافظ، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربى.

وأضاف المغربى أن العمل على إطلاق هذه الإدارة يجرى منذ ما يزيد على عام تقريبًا، ويستهدف بنك مصر من خلالها إطلاق منتجات مصرفية رقمية لجميع العملاء من الأفراد والشركات، ما يعود بالنفع على الاقتصاد، ويعزز خطة البنك الرامية لتحقيق معدلات نمو قوية، والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء خلال الفترة المقبلة.

وتابع أنه تم الاتفاق على أن تكون أول خدمات الإدارة الجديدة مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تتمتع به من معدلات نمو قوية وقدرة على مساندة الاقتصاد.

لافتًا إلى أنه من المقرر تفعيلها الأسبوع الحالى عبر تطبيق web app عبر الإنترنت، يتيح لشركات القطاع طلب الحصول على القروض بإجراءات بسيطة، وفى وقت قليل للغاية.

وأشار إلى أن الخدمة من شأنها تعزيز ضخ التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، فى ظل تحقيق بنك مصر معدلات أداء قوية فى هذا المجال.

وبلغت محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك مصر نحو 37 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى، داخل وخارج مبادرة «المركزى»، لنحو 170 ألف عميل، فيما يتطلع لتحقيق معدل نمو لا تقل عن %20 خلال العام المالى الحالى 2021/2020.

وكشف محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أمس، عن إطلاق مصرفه خدمة إدارة التحول الرقمى التى ستتولى تقديم الخدمات المالية الإلكترونية بالقطاع المصرفى المصرى.

وخلال التدشين قدم عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع، عددًا من العروض والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية أمام محافظ البنك المركزى المصرى. بنك مصر يعرض استراتيجية التكنولوجيا المالية أمام محافظ البنك المركزى

ويعتمد بنك مصر ضمن استراتيجيته الجديدة للتحول الرقمى فى الخدمات المالية المصرفية، على تقديم عدد من الخدمات المصرفية الإلكترونية، شملت تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى، وإطلاق الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، عبر تطبيق الموبايل البنكى، وخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وتكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، كما تقدم مؤخرًا إلى «المركزي» لتدشين فرع إلكترونى تابع له خلال الفترة المقبلة.

وأطلق البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، الأسبوع الماضى، حملة قومية للتوعية بمزايا السداد الإلكترونى تحت شعار «باى باى نقدية.. ده زمن الإلكترونية»، تستهدف الحملة زيادة الوعى وثقافة التعامل بماكينات نقاط البيع «POS» ورمز الاستجابة السريع «QR code» لتنشيط عمليات الدفع الإلكترونى.