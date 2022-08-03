بنك مصر يستحوذ على شركة «سهولة» من سي أي كابيتال القابضة

استحوذ بنك مصر على شركة سي أي للتمويل الاستهلاكي “سهولة” من شركة سي أي كابيتال القابضة، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص البنك على التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية، وفي ضوء خطة البنك للنهوض بالشركة.

لتصبح من أهم المؤسسات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي وذلك تحت اشراف قطاع التجزئة ببنك مصر، فضلاً عن تعزيز الشركة بإدارة تنفيذية قوية من أهم الكوادر بالسوق المصري.

ومن الجدير بالذكر ان شركة سهولة تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي في السوق المصري عبر 11 محافظة، حيث تقدم خدمات لتمويل السلع المنزلية والسيارات والصحة والتعليم والسفر والسياحة، هذا بخلاف العديد من الخدمات الأخرى.

وقال محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً، “يسعدنا إتمام هذه الصفقة لما تمثله من خطوة رئيسية في استراتيجية البنك لدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي عن طريق تنمية كيان قوي في مجال التمويل الاستهلاكي بما يضمن الوصول لأكبر شريحة من العملاء وتلبية احتياجاتهم التمويلية؛ فنحن نؤمن بأهمية هذا القطاع لما يشهده من نمو خلال الأعوام الماضية ليصبح أحد القطاعات الرئيسية تحت مظلة الخدمات المالية غير المصرفية.”

وعقّب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي ” جاء قرار مصرفنا بالاستحواذ على شركة سهولة في ضوء رغبتنا في بناء ذراع قوى في مجال خدمات التمويل الاستهلاكي بهدف تعظيم المنفعة عن طريق التكامل مع محفظة عملاء التجزئة وخدمة شبكة عملاء البنك الواسعة والمنتشرة جغرافياً بإضافة منتجات شركة سهولة على منصات بنك مصر الإلكترونية. وإضافة قنوات بنك مصر للشركة، والاستفادة بخبرة فريق عمل التجزئة بمصرفنا والذي سيقوم بالإشراف على احداث وتعظيم التكامل بين البنك والشركة. “قام مكتب ذو الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني لعملية الاستحواذ، وقام بدور السمسار المنفذ للصفقة شركة التجاري الدولي للسمسرة في الاوراق المالية.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً للحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية من خلال تقديم الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات عملائه؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.