بنك مصر يرفع مشاركته بمشروع كيما 2 إلى 7.12 مليار جنيه

سهير محمدقام بنك مصر بالاشتراك مع 5 بنوك مصرية أخرى بتوقيع عقد زيادة التمويل المشترك لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" وذلك يوم الخميس الموافق 5/4/2018، وبتوقيع العقد ارتفعت قيمة مشاركة البنوك من 51.2% إلى 61.8%، ويهدف العقد إلى تمويل مشروع إنتاج الأمونيا واليوريا باستخدام الغاز الطبيعي، و

سهير محمد

قام بنك مصر بالاشتراك مع 5 بنوك مصرية أخرى بتوقيع عقد زيادة التمويل المشترك لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” وذلك يوم الخميس الموافق 5/4/2018، وبتوقيع العقد ارتفعت قيمة مشاركة البنوك من 51.2% إلى 61.8%، ويهدف العقد إلى تمويل مشروع إنتاج الأمونيا واليوريا باستخدام الغاز الطبيعي، وقد وصلت حصة بنك مصر من التمويل إلى 532.415 مليون جنيه و52.754 مليون دولار، ويذكر أن بنك مصر يقوم بدور المرتب الرئيسى لعملية التمويل بالاشتراك مع البنك الأهلى المصرى والبنك العربى الأفريقي.

هذا وقد تم توقيع عقد التمويل تحت رعايةخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور محمد الأتربى -رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربى -نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وقيادات البنوك المصرية الخمسة الأخرى المساهمة فى الاتفاقية، كما حضرعماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” كما حضر التوقيع أعضاء فرق العمل من القطاعات التنفيذية بالشركتين والبنوك الممولة.

وتعد هذه الصفقة من أكبر التمويلات المشتركة التى منحتها البنوك العاملة فى مصر إلى قطاع الاعمال العام بما يعكس ثقة مؤسسات التمويل المحلية فى الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات العملاقة، ويساهم المشروع؛ الذى يوفر الأسمدة الأزوتية وينتج نحو 1600 طن يوريا و1200 طن أمونيا، فى خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لمواطنى الصعيد بما يساهم فى تحقيق تنمية شاملة لصعيد مصر. ومن المقرر أن تنتهى شركة تكنومنت الإيطالية من تنفيذ نحو 85% من إجمالى أعمال المشروع بنهاية إبريل عام 2018، والبدء فى التشغيل التجريبى نهاية العام الجاري.

هذا ويأتى بنك مصر فى صدارة ترتيب البنوك المصرية فى قائمة أفضل 20 بنكا فى تسويق وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتصنيف مؤسسة بلومبرج العالمية فى 2017. كما حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك فى تمويل المشروعات على مستوى القارة الافريقية 2016 للعام الثانى على التوالى من قبل مؤسسة EMEA Finance، والتى تعد أحد أهم المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك.

وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الكهرباء مواد البناء ,نقل بحرى ونهرى ,الأسمدة , الاتصالات , مقاولات وغيرها) تبلغ قيمتها حوالى 29.7 مليار جم، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 7.5 مليار جم تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفى المصري.