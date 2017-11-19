بنك مصر يرفع قروضه الخارجية إلى 3 مليارات دولار

سيد بدر قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، إن إجمالى القروض التى وقعها مصرفه خلال الفترة التى أعقبت تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، بلغت 3 مليارات دولار. وأشار- فى تصريحات لـ «المال»- إلى أن مصرفه يتفاوض مع أحد البنوك الخارجية للحصول على تمويل بين 500 &nda

سيد بدر

قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، إن إجمالى القروض التى وقعها مصرفه خلال الفترة التى أعقبت تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، بلغت 3 مليارات دولار.

وأشار- فى تصريحات لـ «المال»- إلى أن مصرفه يتفاوض مع أحد البنوك الخارجية للحصول على تمويل بين 500 – 700 مليون دولار، ومن المتوقع الحصول عليه قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن بنك مصر، وقع يوم 14 نوفمبر الجارى، تمويلا مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار «EBRD» بقيمة 125 مليون دولار، بواقع 50 مليونا للشركات الصغيرة والمتوسطة، و75 مليونا لتمويلات التجارة الخارجية.

وأضاف أن البنك حصل على موافقة على قرض من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 500 مليون دولار، متوقعًا أن يتم توقيعه بشكل نهائى قبل نهاية العام الجارى.

ويعتبر بنك مصر، أحد أكثر البنوك الحكومية حصولا على تمويلات خارجية خلال الفترة التالية على تعويم الجنيه، وارتفعت وتيرة حصول البنوك على هذه النوعية من التمويلات، خاصة بعد إقرار اتفاقية صندوق النقد الدولى بنحو 12 مليار دولار.

وكان محافظ البنك المركزى، طارق عامر، قد وجه البنوك مع توليه المسئولية فى 2015 بالبحث عن سبل للحصول على تمويلات دولارية، لتلبية احتياجاتها وعدم الاعتماد بشكل كلى على السوق المحلية فى ظل أزمة الدولار التى كانت تعانى منها الدولة.

و حسب آخر تقارير شهرية لـ «المركزى» فقد تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك، لتسجل نحو 43.94 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 61.432 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، وذلك مع ارتفاع أصول البنوك لنحو 325.51 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو، وارتفاع الخصوم لنحو 281.571 مليار.