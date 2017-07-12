بنك مصر يرفع الفائدة 1%

كتب - محمد سالمقررت لجنة الأصول والخصوم (اليكو) ببنك مصر خلال اجتماعها منذ قليل، رفع العائد بنحو ١% على كافة الودائع وحسابات التوفير.وقال عاكف المغربى نائب رئيس البنك لـ " المال " إن البنك قرر تثبيت عوائد شهادات الادخار عند مستوياتها الحالية البالغة 16% لفترة 3 سنوات و 20% لشهادة طلعت حرب بأ

كتب – محمد سالم

قررت لجنة الأصول والخصوم (اليكو) ببنك مصر خلال اجتماعها منذ قليل، رفع العائد بنحو ١% على كافة الودائع وحسابات التوفير.

وقال عاكف المغربى نائب رئيس البنك لـ ” المال ” إن البنك قرر تثبيت عوائد شهادات الادخار عند مستوياتها الحالية البالغة 16% لفترة 3 سنوات و 20% لشهادة طلعت حرب بأجل 18 شهرا.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت رفع العائد على الجنيه 200 نقطة أساس الى 18.75% و 19.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، لافتة إلى أن القرار “مؤقت” لمحاربة مستويات التضخم المرتفعة والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.