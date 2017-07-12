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بنك مصر يرفع الفائدة 1%

كتب - محمد سالمقررت لجنة الأصول والخصوم (اليكو) ببنك مصر خلال اجتماعها منذ قليل، رفع العائد بنحو ١% على كافة الودائع وحسابات التوفير.وقال عاكف المغربى نائب رئيس البنك لـ " المال " إن البنك قرر تثبيت عوائد شهادات الادخار عند مستوياتها الحالية البالغة 16% لفترة 3 سنوات و 20% لشهادة طلعت حرب بأ
12 يوليو، 2017 12 يوليو، 2017

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كتب – محمد سالم

قررت لجنة الأصول والخصوم (اليكو) ببنك مصر خلال اجتماعها منذ قليل، رفع العائد بنحو ١% على كافة الودائع وحسابات التوفير.

وقال عاكف المغربى نائب رئيس البنك لـ ” المال ” إن البنك قرر تثبيت عوائد شهادات الادخار عند مستوياتها الحالية البالغة 16% لفترة 3 سنوات و 20% لشهادة طلعت حرب بأجل 18 شهرا.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت رفع العائد على الجنيه 200 نقطة أساس الى 18.75% و 19.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، لافتة إلى أن القرار “مؤقت” لمحاربة مستويات التضخم المرتفعة والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية. 

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