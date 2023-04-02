بنك مصر يرفع العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات لـ 13% شهريا

أعلن بنك مصر رفع العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذي العائد الشهري من 11% إلى 13%.

وأظهر الموقع الرسمي للبنك أنه يقدم الحساب الجاري ذا العائد الشهري لأصحاب المعاشات بحد أدنى من 1000 جنيه فأكثر وتكون دورية صرف العائد شهريا، ويكون الحساب معفى من المصروفات الإدارية والتعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم .

كما اصد البنك اليوم شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات و يعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الاسواق فى ظل المتغيرات الدولية و المحلية و سياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.

وأشار البنك أن الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 19% سنوى يصرف شهريا، والشهادة الثانية هي متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22 ٪ لأول سنة و 18٪ السنة الثانية و 16 ٪ السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، في محاولة لكبح جماح التضخم المتسارع وبذلك يتوافق مع توقعات المؤسسات العالمية والمحلية وخبراء البنوك والاقتصاد.

وسجل سعر الفائدة لدى البنك المركزي المعروف باسم (كوريدور) للايداع 18.25% و للإقراض 19.25%.