بنك مصر يرفع العائد على الحسابات الجارية وأصحاب المعاشات

رفع بنك مصر، اليوم الأحد، العائد على الحساب الجاري ذي العائد اليومي بنسبة 3%، ليصل أقل عائد على الحساب الجاري ذي العائد اليومي إلى 10%، وأعلى عائد 12.125%، كما رفع العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذي العائد الشهري بمعدل 3% ليصل إلى 11% مقابل 8%.

حساب التوفير الجاري ذو العائد اليومي في بنك مصر

وترصد “المال” تفاصيل حساب التوفير الجاري ذو العائد اليومي بعد الزيادة 3%، والتي تتمثل في من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: ارتفعت الفائدة إلى 10% سنويا بدلا من 7%، وأكثر من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: زادت سعر الفائدة إلى 10.25% سنويا بدلا من 7.25%

-أكثر من 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه: ارتفع سعر الفائدة إلى 10.5% سنويا بدلا من 7.5%.

-من مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه: زاد سعر الفائدة إلى 11% سنويا بدلا من 8%.

-من 2 مليون جنيه إلى أقل من 10 ملايين جنيه: ارتفع سعر الفائدة إلى 11.25% سنويا بدلا من 8.25%.

-من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه: ارتفع سعر الفائدة إلى 11.75% بدلا من 8.75%.

-من 30 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه: ارتفع سعر الفائدة إلى 12% سنويا بدلا من 9%.

-من 100 مليون جنيه فأكثر: ارتفعت الفائدة إلى 12.125% سنويا بدلا من 9.125%.