بنك مصر يرفع الحجز على أموال نادى الزمالك

سهير محمدتلقى بنك مصر إخطارا من مصلحة الضرائب يفيد برفع الحجز عن أرصدة حسابات نادى الزمالك لدى البنك بجميع فروعه اعتبارا من اليوم 8 مارس 2018.جاء ذلك بعد الاتفاق بعد جلسة جمعت بين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وممدوح عباس الرئيس السابق للنادى، فى حضور اللواء إسماعيل الفار رئيس ال



سهير محمد

تلقى بنك مصر إخطارا من مصلحة الضرائب يفيد برفع الحجز عن أرصدة حسابات نادى الزمالك لدى البنك بجميع فروعه اعتبارا من اليوم 8 مارس 2018.

جاء ذلك بعد الاتفاق بعد جلسة جمعت بين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وممدوح عباس الرئيس السابق للنادى، فى حضور اللواء إسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية المشكلة لإدارة الشئون المالية بالنادى.

وكان قد تم عقد جلسة بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى ووزير العدل ووزير الرياضة لحل المشكلة.

ووافق ممدوح عباس على جدولة مستحقاته لدى نادى الزمالك والبالغة 2 مليون جنيه و266 ألف دولار مقابل رفع الحجز عن أرصدة النادى بالبنوك لغلق هذه الأزمة بشكل نهائى.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة لإدارة نادى الزمالك ماليا تجرى مفاوضات مع عدد من الجهات الأخرى التي لها مديونيات لدى النادى، حتى يتم انهاء كافة الإجراءات اللازمة لرفع الحجز عن جميع ارصدة النادى في جميع البنوك التي كان يتعامل معها.

وكشفت اللجنة عن قيمة الضرائب المستحقة على الزمالك، والتي وصلت لـ١٦٠ مليون جنيه، فيما بلغت قيمة التأمينات الاجتماعية ٢٨ مليون جنيه، مضيفة أنه جار حصر جميع الجهات الأخرى لحصر المبالغ المستحقة، وتم الاتفاق على سداد ٤٠ مليون جنيه لمصلحة الضرائب و١٠ ملايين جنيه أخرى لهيئة التأمينات.

