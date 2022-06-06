بنك مصر يرفع أسعار العائد على حسابات التوفير 1%

رفع بنك مصر أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنحو 1%، بدورية صرف (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

ويمكن بنك مصر العميل من الادخار والحصول على أسعار عائد تنافسية، مع حسابات التوفير بالعملة المحلية، كما يمكن إجراء معاملات العميل المصرفية اليومية والحصول على جميع الاحتياجات البنكية الأساسية، ويتيح بنك مصر فتح الحساب بحد أدنى 1500 ​جنيه​.

ويقدم بنك مصر لعملائه إمكانية الاستعلام عن حساباته وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر، إضافة إلى إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصماً من حسابه وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.