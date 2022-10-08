بنك مصر يرفع أسعار العائد على الشهادات الدولارية

قرر بنك مصر رفع العائد على شهادات الثبات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى 5.30% سنويا، و 5.25% نصف سنويا، و5.20% ربع سنويا ، 5.15% شهريا بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها

و علمت “المال” أن البنك قرر تعديل أسعار العوائد الثابتة لشهادة الثبات بالدولار التي يصدرها البنك ومددتها 3 سنوات وكذا شهادة الثبات آجل 5 سنوات وذلك للاصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من ٩ أكتوبر الجاري و يمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو من خلال الأنترنت.

وارتفع أسعار العائد على شهادات الثبات الدولارية أجل ٥ سنوات لتصل إلي 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و 5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً بحد ادني 100دولار امريكي ومضاعفاتها