بنك مصر يرعى الاتحاد المصري للتنس للعام الرابع على التوالي

وقع بنك مصر عقد رعاية لاتحاد التنس للموسم الرابع على التوالي، ومثّل البنك محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعن الاتحاد المصري للتنس إسماعيل الشافعي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس.

يأتي ذلك في إطار دور بنك مصر الريادي في دعم الرياضة المصرية وبحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



رياضة التنس

ويهدف عقد الرعاية إلى المساهمة في انتشار رياضة التنس، ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها إحدى الألعاب الأوليمبية.

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة البنك على دعم الرياضة المصرية، وتأكيدًا على دور البنك في المسئولية المجتمعية متمثلة في مساندة الشباب المصري الذي يسعى جاهدًا لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.

وتأتي رعاية بنك مصر للاتحاد المصري للتنس في إطار إدراك البنك لأهمية دعم الرياضة المصرية، والتي تعد أحد محاور المسئولية المجتمعية التي يؤمن بها البنك والتي تتركز على مجالات الصحة، التعليم والرياضة.



دعم الرياضة

ويعتبر مجال الشباب والرياضة أحد أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك نظرًا لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب “العقل السليم في الجسم السليم”؛ لكون الشباب النواة الرائدة لتقدم الوطن وانطلاقًا من الإيمان بأهمية دعم الشباب للتقدم في كافة المجالات؛ حيث يسعى بنك مصر إلى تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية.

وفي هذا الإطار فقد قام بنك مصر مؤخرًا برعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص البنك على دعم الرياضة ودعم ذوي الهمم من خلال مساندة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي الذي يسعون جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات.



وقام البنك كذلك برعاية لاعبات محترفات في لعبة التنس لتأهيلهم للمشاركة في البطولات المختلفة محليًا ودوليًا، كما قام البنك مؤخرًا بالإعلان عن إطلاق أول صندوق استثمار خيري “صندوق الرياضة المصري”، والذي يهدف لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها على الخريطة الرياضية العالمية.

ويحرص

دائمًا على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.