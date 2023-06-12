بنك مصر يدعم مستشفيات جامعة عين شمس بـ110 ملايين جنيه

وقّع بنك مصر مؤخرًا بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس؛ وذلك للتبرع بنحو 110 ملايين جنيه لدعم جناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش، وتصل الطاقة الاستيعابية لجناح الرعاية 31 سريرا.

ويأتي ذلك التطوير ضمن مشروع مدينة جامعة عين شمس الطبية.

ووقع البروتوكول محمد الأتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع محمود المتينى – رئيس جامعة عين شمس وذلك يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، وذلك بحضور فاطمة الجولي- رئيس قطاع اتصالات المؤسسة بالبنك، وعلي الأنور- عميد كلية الطب، وطارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، وعصام فخري أستاذ الجراحة ومدير مستشفي الدمرداش، ولفيف من قيادات البنك.

يأتي هذا التوقيع في إطار حرص

مستشفيات جامعة عين شمس

على المساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بجناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش -مستشفيات جامعة عين شمس.

وأشاد الدكتور محمود المتيني بالدعم المستمر من بنك مصر لمستشفيات جامعة عين شمس والقطاع الطبي بالجامعة بصفة عامة، والذي أحدث طفرة حقيقة في توفير الرعاية الصحية لمستحقيها.



وأكد أن المستشفيات الجامعية تعد الأساس التعليمي الفعلي للأجيال الطبية، وتعد مستشفيات جامعة عين شمس من أكبر المستشفيات التي تخدم ملايين المرضى سنويًا في مختلف التخصصات الطبية في مصر والشرق الأوسط، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين.

وتقوم مستشفيات جامعة عين شمس بدعم خطط الدولة في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري بالإضافة الى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية بما يوفر افضل خدمة طبية للمواطن المصري.

مسؤولية بنك مصر الاجتماعية

ومن جانبه أثنى محمد الإتربي- رئيس مجلس إدارة بنك مصر على الدور الكبير الذي تقوم به مستشفيات جامعة عين شمس من اجل تقديم خدمة صحية لجميع المصريين.

يأتي هذا التعاون انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الافراد، هذا وقد قام بنك مصر مؤخرا بدعم العديد من الصروح الطبية المختلفة.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد وصل حجم التبرعات في آخر خمس سنوات لنحو 5.2 مليار جنيه؛ وتشكل منظومة الصحة جزء هام وجوهري من التبرعات.

جهود وتنمية مستدامة

وحاز البنك مؤخرًا عدة جوائز عالمية في هذا المجال ومنها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية-مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة وورلد ايكونوميك وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة -مصر من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية من مجلة إنترناشيونال فاينانس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة كوزموبوليتان ذا ديلى.

ويحرص بنك مصر دائما على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل.