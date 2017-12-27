بنك مصر يدرس توفير تمويلات مشتركة بقيمة 33.3 مليار جنيه

6 مليارات جنيه حجم محفظة التمويل الإسلامي بالبنكسيد بدر:قال بنك مصر إنه يسعى حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (المقاولات المتخصصة، النقل البحري والكهرباء والطاقة والأسمدة وغيرها) تبلغ قيمتها حوالي 81.3 مليار جنيه.وأشار في بيان للبنك إلى أن

6 مليارات جنيه حجم محفظة التمويل الإسلامي بالبنك





سيد بدر:

قال بنك مصر إنه يسعى حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (المقاولات المتخصصة، النقل البحري والكهرباء والطاقة والأسمدة وغيرها) تبلغ قيمتها حوالي 81.3 مليار جنيه.

وأشار في بيان للبنك إلى أن قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 33.3 مليار جنيه تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وأكد أن ذلك يأتي في ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات،

أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية لقطاع الصيرفة الاسلامية، بلغ عدد الفروع الإسلامية عدد 35 فرع في 6/2017، والمنتشرة في جميع إنحاء جمهورية مصر العربية وفيما يخص قطاع الصيرفة الإسلامية فقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية الى 6 مليار جنية في 6 / 2017 مقابل 4 مليار جنية في 6/2016.

وتابع البنك “تم الاشتراك بحصة قدرها 500 مليون جنيه في تمويل معبري مشترك إسلامي بصيغة المشاركة وذلك لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية الخاص بإنشاء مشروع استثمار عقاري بموقع متميز بالقاهرة الجديدة بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع بلغت 18.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام بنك مصر بدور وكيل التسهيل ووكيل الضمان.

كما تم التعاون بين بنك مصر وكل من شركة التعمير للتأجير التمويلي وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تمويل عمليه عقد التأجير الخاص بشراء مع إعادة التأجير لأرض النادي الواقعة بمدينه هليوبوليس الجديدة بنظام المشاركة في المخاطر بقيمة قدرها 450 مليون جم وذلك بغرض الصرف على استكمال المرافق الغير منفذة لمشروع مدينة هليوبوليس الجديدة (محطة تغذية الكهرباء، شبكات المياه).

كما تقدم خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال الفروع الاسلامية بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي / حياة، وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم طرح عدة برامج تمويلية لتمويل تلك المشروعات والتي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء بالإضافة الى برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وتتويجاً لجهود بنك مصر فقد حصل البنك هذا العام على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الاجل في الشرق الأوسط لعام 2017 .

وتعد هذه هي المرة التاسعة التي يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وذلك استمرارا للنجاح حيث فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق اسواق النقد في افريقيا والشرق الأوسط لعامي 2009 و2010 وفى الشرق الاوسط للأعوام 2008 و2012 و2013 و2014وأفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الاجل في الشرق الأوسط لعامي 2015و 2016 و 2017.

والجدير بالذكر أن هذه المجلة هي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

زيستكمل بنك مصر العمل على دعم البيئة من منطلق دوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية، ووصل ما تم انفاقه خلال العام المالى 2016/2017 نحو 400 مليون جم، ، كما وصل ما تم انفاقه حتى نهاية عام 2017 الى اكثر من 530 مليون جنيه مصر.

