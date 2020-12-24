بنـــوك

بنك مصر يخفض الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الشهري إلى 11%

إلغاء طرح شهادة القمة ذات العائد الربع سنوي
الحسينى حسن 9:38 م, الخميس, 24 ديسمبر 20 9:38 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر بنك مصر تخفيض الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الشهري ولأجل 3 سنوات، من 12% إلى 11%.

يأتي قرار بنك مصر عقب إعلان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

اقرأ أيضا  بروتوكول تعاون بين التمثيل التجاري وبنك مصر لتمويل برامج تنمية الصادرات فى أفريقيا

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر لـ”المال”، إن لجنة الأصول والخصوم “الألكو” قررت تخفيض سعر الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الشهري إلى 11% بداية من الأحد المقبل بدلا من 12%.

وأضاف أن اللجنة قررت أيضًا إلغاء طرح شهادة القمة لأجل 3 سنوات ذات العائدة الربع سنوي بفائدة 12.25%.

اقرأ أيضا  برعاية البنك المركزي.. «الأغذية العالمي» يطلق مشروعًا لزيادة إنتاجية 100 ألف مزارع بقرى الصعيد

وبحسب بيانات حصلت عليها “المال”، تبلغ أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية لدى بنك مصر كما يلي:

-شهادة القمة ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات نحو 11%.

-الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات 8.5%.

-شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 5 سنوات 9%.

-شهادة العائد السنوي الثابت لأجل 5 سنوات 9.5%.

-شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 7 سنوات 9.75%.

اقرأ أيضا  أبوظبى التجارى- مصر يعتزم زيادة حصته السوقية إلى %3 خلال 5 سنوات

-شهادة أمان المصريين بعائد 13%.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الحسينى حسن

ملف الكاتب الحسينى حسن

اقرأ أيضاً

البنك الأهلي يوقف طرح الشهادة البلاتينية ذات عائد ربع سنوي ويخفض الفائدة على الشهرية

الحسينى حسن 10:29 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

البنك المركزي يحدد معدلًا جديدًا للتضخم المستهدف عند 7% (±2%) بنهاية 2022

الحسينى حسن 8:57 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

«المركزي» يكشف أسباب إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات 2020

الحسينى حسن 8:45 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الجنيه عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

الحسينى حسن 8:25 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

أسعار العملات أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس 24-12-2020

الحسينى حسن 6:06 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

سعر الدولار يرتفع قرشا واحدا نهاية تعاملات الخميس 24-12-2020

الحسينى حسن 5:56 م, الخميس, 24 ديسمبر 20