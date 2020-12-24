بنك مصر يخفض الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الشهري إلى 11%

قرر بنك مصر تخفيض الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الشهري ولأجل 3 سنوات، من 12% إلى 11%.

يأتي قرار بنك مصر عقب إعلان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر لـ”المال”، إن لجنة الأصول والخصوم “الألكو” قررت تخفيض سعر الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الشهري إلى 11% بداية من الأحد المقبل بدلا من 12%.

وأضاف أن اللجنة قررت أيضًا إلغاء طرح شهادة القمة لأجل 3 سنوات ذات العائدة الربع سنوي بفائدة 12.25%.

وبحسب بيانات حصلت عليها “المال”، تبلغ أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية لدى بنك مصر كما يلي:

-شهادة القمة ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات نحو 11%.

-الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات 8.5%.

-شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 5 سنوات 9%.

-شهادة العائد السنوي الثابت لأجل 5 سنوات 9.5%.

-شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 7 سنوات 9.75%.

-شهادة أمان المصريين بعائد 13%.