بنك مصر يخفض الفائدة على الودائع لمواجهة الإحتياطى الإلزامى

تكثيف إجتماعات لجان الأليكو بالبنوك المحلية – الأسبوع الجارى - لدراسة القرار محللون: اتجاهات لتقليص عائد الكوريدور لدى البنك المركزى فى إجتماع ديسمبر المقبل كتب- محمد سالم وشريف عمر: بدأ بنك مصر سباق خفض الفائدة الذى رجح محللون…

تكثيف إجتماعات لجان الأليكو بالبنوك المحلية – الأسبوع الجارى – لدراسة القرار



محللون: اتجاهات لتقليص عائد الكوريدور لدى البنك المركزى فى إجتماع ديسمبر المقبل





كتب- محمد سالم وشريف عمر:

بدأ بنك مصر سباق خفض الفائدة الذى رجح محللون أن يضم كافة البنوك المحلية لمواجهة القرار المفاجئ من البنك المركزى المصرى نهاية الأسبوع الماضى برفع نسبة الإحتياطى الإلزامى على الودائع المحلية بواقع 4 نقاط مئوية دفعة واحدة.

كشف عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر فى تصريحات لـ “المال” ، عن قيام البنك ، يوم الأربعاء ، بتقليص الفائدة على كافة الودائع بالجنيه – بإستثناء الشهادات – بواقع 0.75 نقطة مئوية وذلك فى إطار ضبط تكلفة الأموال المرجح أن ترتفع عقب تطبيق نسبة الإحتياطى الإلزامى الجديدة.

وقال البنك المركزى فى قراره ، مساء الثلاثاء الماضى ، أنه سيتم رفع الإحتياطى على الودائع الى 14% بدلا من 10% على أن يبدأ التطبيق من 10 أكتوبر الجارى ، مشيرا الى امتلاك البنوك مؤشرات مالية قوية وربحية مرتفعة انعكست بشكل جيد على الاستقرار المالى والنقدى ما سمح بإعادة نسبة الإحتياطى الإلزامى لمعدلاتها السابقة.

يذكر أن نسبة الإحتياطى الإلزامى كان قد تم خفضها تدريجيا عقب ثورة يناير 2011 لتصل الى 10% بعد ان ظلت مستقرة عند مستوى 14% طوال الفترة من 2001 وحتى 2012 .



ويعد الإحتياطى الإلزامى أحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها المركزى فى التأثير على عدد من المتغيرات الإقتصادية المهمة مثل المعروض النقدى و نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها ، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر – لصالح البنك المركزى بدون عائد ، ما يمثل زيادة فى تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام هذه الأرصدة المتنازل عنها ضمن السيولة المستثمرة.

وتقدر حجم الأموال المودعة فى إطار نسبة الإحتياطى بنحو 171.34 مليار جنيها حتى 3 أكتوبر الجارى بينما من المرجح أن تصل الى 178.6 مليار – غدا – طبقا لبيانات السيولة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى ، فيما كانت بحدود 125 مليار فى يونيو 2017 وفق الميزانية السنوية للبنك

واستبعد نائب رئيس بنك مصر ، الإتجاه لزيادة الفائدة على القروض أو أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة لإرتباطهما بمعدل الإقراض لدى البنك المركزى المصرى (الكوريدور).

ورجح يحى أبو الفتوح نائب رئيس بنك الأهلى ، دعوة لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) لدى مصرفه للإجتماع خلال الأسبوع الجارى لحسم كيفية ضبط تكلفة الأموال فى ظل الإلتزام بنسبة الإحتياطى الجديدة ، متوقعا اجراء خفض على فائدة الودائع وقد يمتد الى الشهادات وسيتم ذلك فى ضوء اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

أوضح “أبو الفتوح” أن المركزى يهدف من القرار الى ضبط نسب السيولة بالبنوك والتأثير على معدلات التضخم المرتفعة فى الوقت الحالى مع تشجيع البنوك على ضخ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لإعفاءها من الإحتياطى الإلزامى.

ويرى عمرو الألفى الرئيس التنفيذى لشركة مباشر للاستشارات المالية، ان رفع نسبة الإحتياطى تعد خطوة استباقية تؤكد على اتجاه البنك المركزى صوب خفض الفائدة بنسبة قد تصل الى 1% خلال اجتماعه المقرر يوم 28 ديسمبر المقبل.

قال أن القرار يؤثر سلبا على ربحية البنوك لكن بنسب طفيفة ويمكنها تجاوز ذلك عبر التركيز على القروض المعفاة من نسبة الإحتياطى مثل الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال هانى فرحات رئيس قطاع البحوث بشركة سى آى كابيتال القابضة، أن رفع نسبة الاحتياطى الالزامى كان متوقعاً من جانب الشركة، ويشيرا الى اتجاه البنك المركزى لتفعيل كافة أدواته فى محاربة التضخم ، متوقعاً قيام البنك بخفض أسعار الفائدة المطبقة حالياً بنحو 5 الى 6% قبل نهاية العام الحالى أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.