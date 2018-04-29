بنك مصر يخطط لافتتاح 6 مكاتب تمثيل في أفريقيا وآسيا وأوروبا

سهير محمد كشف محمد الإتربي رئيس بنك مصر أنه جرى الحصول على موافقة البنك المركزي على افتتاح 6 مكاتب تمثيل للبنك في كوريا الجنوبية وإيطاليا وكينيا وتنزانيا والصومال في إطار الخطة التوسعية للبنك، كما يتم دراسة افتتاح مكتب تمثيل في كازاخستان. وقال الإتربي في تصريحات صحفية على هامش مؤتم

سهير محمد

كشف محمد الإتربي رئيس بنك مصر أنه جرى الحصول على موافقة البنك المركزي على افتتاح 6 مكاتب تمثيل للبنك في كوريا الجنوبية وإيطاليا وكينيا وتنزانيا والصومال في إطار الخطة التوسعية للبنك، كما يتم دراسة افتتاح مكتب تمثيل في كازاخستان.

وقال الإتربي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية للتكنولوجيا المالية: “إننا في انتظار موافقة البنوك المركزية في هذه الدول للبدء في فتح هذه الفروع”.

ومن جانب آخر أكد أن اللجنة المشكلة من بنوك مصر والأهلي والقاهرة وتنمية الصادرات ووزارة الإنتاج الحربي، مازالت تعكف على دراسة المشروعات التي سيتم تمويلها واعداد دراسة الجدوى لها بما يضمن سداد ما عليها من التزامات، موضحا ان البنوك على استعداد لتمويل هذه المشروعات.



وأشار الإتربى إلى أنه جارى حاليًا وضع الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-،2019 مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون أفضل من العام المالي السابق.