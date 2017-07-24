بنك مصر يخطط لاجتذاب 10 آلاف عميل VIP

محمد سالم وأمينة إبراهيم:يعكف بنك مصر على وضع اللمسات النهائية لحساب جديد يستهدف جذب مدخرات كبار العملاء، وذوى الدخول المرتفعة، والمناصب القيادية (VIP)، عبر مجموعة من الخدمات المميزة لمساعدتهم فى تلبية متطلباتهم فى مجال الأعمال والترفيه.وقال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك فى تصريحات لـ "المال"، إ

محمد سالم وأمينة إبراهيم:

يعكف بنك مصر على وضع اللمسات النهائية لحساب جديد يستهدف جذب مدخرات كبار العملاء، وذوى الدخول المرتفعة، والمناصب القيادية (VIP)، عبر مجموعة من الخدمات المميزة لمساعدتهم فى تلبية متطلباتهم فى مجال الأعمال والترفيه.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك فى تصريحات لـ “المال”، إن الحساب المرتقب يستهدف بناء محفظة تضم قرابة 10 ألاف عميل فى العام الأول من بدء الإعلان، عبر التركيز على إطلاق خدمات متميزة، منها تخصيص نظام تكنولوجى جديد وموظفين مستقلين ومنافذ بالفروع للتعامل مع المشتركين فى الحساب، بالإضافة لمنح ليالى إقامة مجانية فى مجموعة من الفنادق الكبرى، وتسهيل عمليات السفر عبر صالات خاصة بالمطارات، وحجز التذاكر، وغيرها من الخدمات.

وأضاف أن حساب الادخار يتضمن مجموعة من الشرائح لكل منها خدمات خاصة، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 2 مليون جنيه، سواء فى شكل ودائع، أو شهادات، أو حد أدنى من المرتب والدخل الشهرى، جارى الاتفاق عليه، وأن يكون صاحب الحساب ذو منصب قيادى فى المؤسسة أو الشركة التى يعمل بها.

وأشار إلى أن الحساب كان مقرراً أن يطلق فى 40 إلى 45 فرعا كمرحلة أولى، ولكن من المرجح تقليصها إلى 10 فروع بالقاهرة والإسكندرية كبداية.

ويمتلك البنك الحكومى حساب تحت مسمى «يوم بيوم VIP»، يشترط حداً أدنى للاكتتاب مليون جنيه، ويمنح عائداً يومياً متغيراً، صعد بنحو %1 عقب قرار لجنة السياسة النقدية الأخير برفع الفائدة نقطتين مئويتين، ليسجل %15 سنويا بدلا من %14 على الودائع التى تتجاوز 30 مليون جنيه فأكثر، و14.2 % على الودائع التى تتراوح بين 10 و30 مليون جنيه، و%14 على الحسابات بين 2 و10 ملايين جنيه، و%13.5 على الحسابات بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه.

وقال نائب رئيس بنك مصر إن ميزات وخدمات الحساب الجديد ستطبق على أصحاب حساب VIP الحالى، وفضل عدم الكشف عن عدد المكتتبين أو حجم ودائعهم.

ويتنافس على أموال الأثرياء نحو 12 بنكا فى السوق المحلية عبر تدشين ما يسمى بخدمات كبار العملاء، أو البريميير، يتصدرها البنك التجارى الدولى، وإتش إس بى سى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك الإسكندرية، وكريدى أجريكول، وبنك الإمارات دبى الوطنى.

ويستهدف 100% نموا في محفظة المشروعات الصغيرة

تستهدف الموازنة التخطيطية لبنك مصر للعام المالى الحالى مضاعفة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 9 مليارات جنيه بختام 2017/2018.

قالت مصادر مطلعة بالبنك الحكومى إن خطة العام المالى الحالى تهدف لتحقيق نمو بنسبة %100 فى حجم التمويل الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى إطار خطة البنك للوصول لنسبة %20 لصالح هذا القطاع من إجمالى محفظة التمويل والائتمان بحلول 2020.

وأضافت أن صافى محفظة تمويل الـSMEs (الرصيد القائم) بلغ حوالى 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، فيما تجاوز إجمالى القروض الممنوحة للقطاع 6.5 مليار.

يشار إلى أن البنك المركزى أصدر مطلع 2016 قراراً ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلزم البنوك بتخصيص %20 من إجمالى محافظها الائتمانية لصالح القطاع ومنحها مهلة لعام 2020 لتوفيق أوضاعها.

وقال شريف البحيرى رئيس قطاع ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر ببنك مصر، فى حوار سابق لـ«المال»، إن إجمالى التمويلات الممنوحة لقطاع الـSMEs بلغ 6 مليارات جنيه بنهاية مايو الماضى، فيما بلغ الرصيد القائم للمحفظة 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يستحوذ على ما لا يقل عن %25 منها.

وبلغت محفظة التمويل متناهى الصغر ببنك مصر 900 مليون جنيه موجهة لقاعدة عملاء تضم 57 ألف عميل بنهاية مايو الماضى، عبر البرنامج التمويلى «مشروعك» بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، فيما وصلت محفظة قروض المشروعات الصغيرة إلى 700 مليون جنيه، لصالح 2500 عميل بنهاية مايو أيضاً، بجانب محفظة المشروعات المتوسطة.

