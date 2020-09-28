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بنك مصر يخصص الفرع الرئيسي لكبار العملاء

بالإضافة إلى عملاء خزائن الأمانات
الحسينى حسن 11:18 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20 11:18 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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أعلن بنك مصر تخصيص الفرع الرئيسي بالقاهرة، لكبار العملاء حفاظا على قيمته الأثرية بداية من مطلع أكتوبر المقبل.

وقال البنك، إن الخدمات التي ستقدم من خلال فرع القاهرة مخصصة لكبار عملاء البنك، وعملاء خزائن الأمانات فقط بداية من 4 أكتوبر 2020.

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء القيمة الأثرية والتاريخية لفرع القاهرة، ورغبة من إدارة البنك في الحفاظ عليه كأثر تاريخي، وتخفيض عدد المترددين على الفرع مما يسهم في الحفاظ على قيمته الأثرية.

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وذكر أنه يمكن لعملاء فرع القاهرة، التعامل على حساباتهم من خلال أقرب فرع لهم أو أي من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

بنك مصر يخصص الفرع الرئيسي بالقاهرة لكبار العملاء حفاظا على قيمته الأثرية
بنك مصر يخصص الفرع الرئيسي بالقاهرة لكبار العملاء حفاظا على قيمته الأثرية

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة بنك مصر

يذكر أن أصدر رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020، برئاسة محمد الأتربي.

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ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر محمد محمود أحمد الأتربي رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذي، وعاكف عبد اللطيف محمد المغربي – نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب علي محمد، نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي.

كما يضم المجلس، أحمد علاء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وتامر عبد العزيز شحاتة جاد الله عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، ومحمد فوزي عبد الباري عصر عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، ومحمد سيف النصر عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وميرنا عارف عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي.

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بقلم الحسينى حسن

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