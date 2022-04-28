أحكم بنك مصر – ثاني أكبر مصرف حكومي في البلاد- استحواذه على بنك القاهرة بنسبة 99.9% عبر صفقة شراء ضخمة نفذها على 42.9% من أسهمه في البورصة بقيمة 7 مليارات جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح منشور على شاشة تداول البورصة المصرية الخميس شراء بنك مصر 1.12 مليار سهم من أسهم بنك القاهرة بقيمة إجمالية 6.97 مليار جنيه عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING).

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 6.2 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة في الأوراق المالية، وارتفعت حصة بنك مصر بعد تلك الصفقة من 57.1% إلى 99.9%.

بنك القاهرة : مصر كابيتال الطرف البائع في صفقة الـ7 مليارات جنيه

وأظهر الإفصاح ارتباط بنك مصر ببعض الكيانات التي تستحوذ على بعض الأسهم في بنك القاهرة وهي: شركة مصر كابيتال التي تستحوذ على 14 سهما فقط، وشركة مصر أبو ظبي المالكة لنفس الأسهم الرمزية (14 سهما أيضا).

وقال بنك القاهرة إن الطرف البائع في تلك الصفقة هو شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر، في إطار تنفذ خطة داخلية لإعادة الهيكلة.

كان بنك القاهرة قد أعلن صباح الخميس عن تنفيذ صفقة ضخمة على أسهمه المقيدة مبدئيا فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية قدرها 6.97 مليار جنيه دون ذكر أطراف الصفقة.

ويتردد الحديث عن طرح بنك القاهرة فى البورصة المصرية منذ عام 2017 ،واستعد البنك فى فبراير 2020 للطرح بالفعل إلا أن جائحة كورونا اضطرته للتأجيل عدة مرات (يتوقع طرحه خلال العام الجارى 2022).

وتقدم البنك فى 11 فبراير 2020 بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 2.25 مليار جنيه إلى 5.25 مليار جنيه بزيادة قدرها 3 مليار جنيه تقريبا.

وجرى توزيع الزيادة على 750 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيه للسهم مسددة نقدا بشهادة ايداع بنكية دون اعمال حقوق الأولوية، ووافقت لجنة القيد فى البورصة على قيد الزيادة آنذاك.

وقيد بنك القاهرة أسهمه فى البورصة المصرية بشكل مبدئى منذ خمس سنوات تقريبا ( 8 فبراير 2017 ) على أن يستكمل اجراءات القيد النهائى فى وقت لاحق.

وبلغت الأسهم المقيدة آنذاك 2.25 مليار جنيه، موزعة على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.

بنك مصر يتوقع طرح 45% من أسهم ثالث أكبر مصرف حكومى فى البلاد

محمد الأتربى رئيس بنك مصر

ويبلغ عدد فروع بنك القاهرة -المملوك لبنك مصر بالكامل- أكثر من 220 فرعا حاليا على مستوى الجمهورية، ولديه أكثر من مليوني عميل، وهو ثالث مصرف بنك حكومى فى البلاد.

وتوقع محمد الأتربى رئيس بنك مصر، فى تصريحات سابقة، طرح ما يصل إلى 45 % من أسهم البنك في البورصة المصرية مع إمكانية حصول مستثمر أجنبي على حصة من أسهم البنك خلال الطرح.

ويأتى طرح حصة من بنك القاهرة فى البورصة فى إطار خطة بنك مصر “ثانى أكبر بنك حكومى” لجمع 10 مليارات جنيه من بيع حصته في عدد من الشركات التابعة.

كما يأتى الطرح فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية فى مارس الماضي ويستهدف طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه فى المرحلة الأولى على الأقل.

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

وفشلت محاولة لبيع بنك القاهرة فى عام 2008 بعد ضغوط تعرضت لها الحكومة المصرية آنذاك، ثم تجدد الكلام عن طرحه خلال السنوات الخمس الماضية والتى شهدته تأجيل طرحه أكثر من مرة .

طارق فايد : نستهدف 400 مليون دولار من الطرح بالبورصة

طارق فايد رئيس بنك القاهرة

وتوقع طارق فايد رئيس بنك القاهرة فى وقت سابق إتمام الطرح العام الأولى لأسهم البنك في البورصة المصرية، بقيمة مستهدفة تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار .

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للبنك ارتفاع صافى أرباحه إلى 3.6 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021 مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه خلال العام السابق 2020،بمعدل نمو 15%.

وارتفع إجمالي إيرادات البنك إلى 12.8 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 11.9 مليار جنيه خلال العام السابق 2020، بنسبة نمو 8%.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 10.5 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بصافى دخل بلغ 10.1 مليار جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو بلغت 4%.

كذلك ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 24% ليسجل 2 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بصافى دخل بلغ 1.6 مليار جنيه للعام المالي 2020.

فيما ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 17% إلى 17.3 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بنحو 14.7 مليار خلال العام السابق 2020.