بنك مصر يحصل على 3 شهادات أيزو بالقطاع الإداري من شركة «EURO CERT»

تسلم محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، 3 شهادات نظم إدارة الجودة الدولية في القطاع الإداري ببنك مصر وهى؛ نظام إدارة الجودة EN ISO 9001:2015، ونظام الإدارة البيئية EN ISO 14001:2015، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية 2018 :45001 ISO من قبل شركة EUROCERT طبقاً للمواصفات والمعايير المتخصصة في هذا المجال.

بنك مصر أول بنك في أفريقيا والشرق الأوسط يحصل على 3 شهادات أيزو

وقام المهندس عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة NES بتسليم الشهادات؛ وتعد شركة NES الشركة المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة EUROCERT طبقا للمواصفات والمعايير الأوروبية المتخصصة في هذا المجال، وقد حضر الحفل السفير نيكولاوس بابا جورجيوس – سفير اليونان بمصر والملحق الاقتصادي والتجاري بسفارة اليونان في مصر، وباناجيوتيس ثيوفانوبولوس مفوض رئيس الجهة المانحة الأوروبية يوروسيرت، كما حضر الحفل حسام الدين عبدالوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور أكرم عبدالباسط – رئيس القطاع الإداري ببنك مصر، وأمينة عثمان – نائب رئيس مجلس ادارة شركة NES، والدكتور أيمن الدهشان – استشاري نظم الإدارة الدولية، ولفيف من قيادات البنك والشركة.

وأفاد البيان بأنه يتم منح هذه الشهادات بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دوليا في نظم الإدارة العالمية، ويعد حصول القطاع الإداري ببنك مصر على شهادات الأيزو في مجال نظم إدارة الجودة المتخصصة من قبل “EUROCERT” ؛ الشركة الرائدة دولياً في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعترف بها من قبل المجلس الوطني للاعتماد EGAC التابع لوزارة التجارة والصناعة، بمثابة شهادة استحقاق لتوافق البنك في نظم إدارته مع المعايير والمواصفات الدولية التي تخضع لها تلك الشهادات، ويعد القطاع الإداري ببنك مصر أول قطاع إداري في القطاع المصرفي بأفريقيا والشرق الأوسط يحصل على تلك الشهادات المرموقة.

وقد قامت المراجعة الخارجية من خلال شركة الشرق الأدنى للتنمية المستدامة (Near East Services – NES)، كما تم الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC، باعتباره جهة الاعتماد الوحيدة في مصر المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة الصادرة من منظمة الأيزو العالمية من أجل تحقيق متطلبات الجودة والكفاءة والمعايير الدولية.

وصرح محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن حصول البنك على هذه الشهادات يُعتبر بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحقيق نظم الإدارة الناجحة في 3 مجالات مجتمع وهي (نظم إدارة الجودة / البيئة / الصحة والسلامة المهنية)، حيث إن هذه الشهادات ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء والاستخدام الأمثل للموارد والتوجه نحو ترشيد الإنفاق .

وأكد حسام الدين عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر على سعي بنك مصر الدائم لتحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، و يحرص البنك على الاهتمام بصحة وسلامة الموارد البشرية وإدارة البيئة بتطبيق المعايير الدولية تماشيا مع رؤية وإستراتيجية الدولة، مشيرا إلى الحرص الدائم علي اتباع أفضل الممارسات التي تواكب النظم والمعايير الدولية للوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتحقيق الجودة.

وأعلن البنك حرصه دائما على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصص لاتباع أحدث الممارسات العالمية في كافة المجالات وتحقيق الجودة والكفاءة علي كافة المستويات، والاستمرار في توفير كافة الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة، فضلاً عن الالتزام الكامل بنظم إدارة الجودة، والبيئة والصحة والسلامة المهنية.