بنك مصر يحصل على 23 جائزة على مدار 2019

حصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز بمختلف قطاعات الأعمال عن عام 2019، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات:

ففي مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حصل على لقب بنك العام في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 في إفريقيا من مجلة كوربورات لايف واير.

وفي مجال إدارة صناديق أسواق النقد، حصل على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019.

وتعد هذه هي المرة الحادية عشرة التي يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance ، استمراراً للنجاح، حيث فاز بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد في إفريقيا والشرق الأوسط لعامي 2009 و2010 .

وفي الشرق الأوسط للأعوام 2008 و2012 و2013 و2014 و2015 وأفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الاجل في الشرق الأوسط للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 .

والجدير بالذكر أن هذه المجلة إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية، إضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

وتمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، وجودة خدمة العملاء المقدمة، والحصة السوقية، والأسعار التنافسية، مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

المشروعات الكبرى

ونظراً للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ فقد نجح في الحصول على العديد من الجوائز منها؛ جائزة أفضل بنك مصري في تمويل المشروعات الكبرى للعام 2019 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وهو الأمر الذي يؤكد دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات.

وفي مجال الصيرفة الإسلامية نجح في الحصول على العديد من الجوائز منها؛ “جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر 2019″ من مجلة إنترناشيونال بيزنس، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك للمعاملات الإسلامية – مصر لعامي 2018 و2019 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية وجائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر لعامي 2018 و2019 من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر 2019” من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

وحاز مؤخراً على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ أفضل بنك في مجال الاستدامة البيئية – مصر عام 2019″ من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر ” من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019.

المسئولية المجتمعية

كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2019” من مجلة إنترناشيونال فاينانس ،كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019” من مجلة جلوبال براندز البريطانية، كما فاز البنك بجائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019” من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

وفي مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية فقد حصل البنك على جائزة “البنك الأسرع نمواً في تمويل التجارة في مصر لعامي 2018 و2019” من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

كما حصل البنك على التصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة للمؤسسات غير المالية – مصر 2019 في استقصاء إدارة الحلول النقدية للشركات من مجلة يوروموني، كذلك حاز البنك على التصنيف الأول كرائد للسوق المصري 2019 للمؤسسات غير المالية في استقصاء إدارة الحلول النقدية للشركات من مجلة يوروموني.

كما فاز البنك على جائزة “عملية العام في إفريقيا لعام 2019” من مجلة ذا بانكر العالمية – مؤسسة “فاينانشال تايمز”، وكذلك جائزة أ”فضل علامة تجارية للشركات – مصر 2019” من مجلة جلوبال براندز.

كذلك حصل بنك مصر على جائزة “أفضل بنك محلي على المستوى الإقليمي ضمن مبادرة الحزام والطريق (الشرق الأوسط وإفريقيا) لعام 2019” وذلك للعام الثاني على التوالي، وكذلك “جائزة أفضل بنك مصري للتعاملات المصرفية مع قارة آسيا لعام 2019” من مجلة آسيا موني “يوروموني” وجائزة “أفضل بنك في مجال الشمول المالي” من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

كذلك تم تصنيف بنك مصر ضمن أقوى 5 بنوك في إفريقيا من مؤسسة ذا أسيان بانكر، هذا وقد حصل بنك مصر مؤخراً على الدرع الفضي من موقع يوتيوب التابع لمؤسسة جوجل العالمية وذلك لتخطي عدد المشتركين أكثر من 100 ألف مشترك لأول مرة في مصر على قناة اليوتيوب الخاصة به.

ومن الجدير بالذكر أن البنك يتصدر قائمة قنوات البنوك الرسمية الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب YouTube وفقاً لتقرير Social Bakers العالمي، وقد كللت جهود البنك بحصوله على لقب “بنك العام بمصر لعام 2019” وذلك من خلال تصنيف مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.